“Indignación” ante una nueva huelga en Justicia a la que están llamados 2.000 funcionarios en Castilla y León

Nueva huelga a la vista. Tras dos meses de parón por parte de los letrados de la administración de justicia, ahora la historia se repite con los funcionarios de justicia. Son 2.000 en Castilla y León y desde hoy están llamados a paros parciales de 10 a 13 y desde el miércoles a una huelga indefinida. Pero, ¿cuáles son sus reivindicaciones? Quieren que se les reconozcan sus funciones, pero también que la remuneración sea la adecuada. Esto recuerda a lo vivido con los letrados y ese acuerdo con el Ministerio y los letrados ha hecho saltar por los aires la paz social del resto de funcionarios que se sienten agraviados.

Los abogados afrontan con “indignación e incertidumbre” esta nueva huelga de justicia. Sin funcionarios de justicia, no hay garantías de que las vistas puedan celebrarse, en el 90 por ciento de los casos son los encargados de grabarlas. Un camino hacia el colapso de la Justicia. Javier Martín, decano del colegio de abogados de Valladolid, explica en Herrera en COPE Castilla y León: “Llueve sobre mojado y es una absoluta irresponsabilidad”

La Justicia afronta una nueva ola de huelgas mientras juzgados y tribunales tratan de ponerse al día tras la pandemia, tras el el paro de los letrados y tras las vacaciones se Semana Santa. Medio año por delante de duro trabajo interno que podría verse lastrado por una huelga más, ahora de los funcionarios. Javier Martín cree que los convocantes no son conscientes de la gravedad de esta convocatoria que impacta nuevamente en abogados, procuradores y jueces. “No han valorado la gravedad de lo que van a generar. No son conscientes y, quizás tengamos que tomar alguna medida abogados y procuradores porque esta situación no podemos soportarla más”, explica.

La incertidumbre entre los abogados

Jesús Asenjo tiene un despacho de abogados en Valladolid. La huelga de letrados ya le generó importantes trastornos. Llegar al juzgado y tener que volverse porque en no se celebra juicio. Ahora el daño puede ser mayor porque los paros de 10 a 13 se producen en plena actividad. Las vistas podrían verse afectadas porque el papel del funcionario es clave. “Se nos abre un periodo de dudas, incertidumbres y nuestro nuevo día va a ser bastante difícil.” “Es una suma bastante peligrosa porque con los letrados toda la administración se ha demorado bastante”, comenta.