Igea sobre la pandemia: “Creo que estamos acabando, pero nos queda. Sigue ahí”

“No podemos prolongar más la toma de decisiones”. Esta semana o como mucho la que viene, Castilla y León decidirá si termina o no implantando el Certificado COVID. “La situación es una situación preocupante. El pasaporte tiene sus ventajas y sus inconvenientes y ya en los próximos días haremos público la necesidad del pasaporte o no y donde sería necesario utilizarlo”, avanza el portavoz de la Junta.

Eso sí, también considera que puede crear “un efecto secundario de falsa seguridad” porque donde está vigente se ha producido un aumento del pico de la incidencia.

Para Francisco Igea, “el informe jurídico tiene base suficiente porque ya tiene pronunciamientos en Galicia y del Supremo... vamos a intentar no retrasar mucho más la toma de decisiones, tenemos que hacerlo entre esta semana o la siguiente porque después hay puente, después llegan las navidades... la gente tiene que saber un poco en qué escenario nos vamos a mover”, concluye.

No vacunados

Mejora “poco a poco” el número de personas que se acercan a ponerse la vacuna. Igea recuerda que el 60 por ciento de los ingresos en UCI son de personas que no se han vacunado. “Es por su interés”. No se impone nada, solo se informa de que el riesgo de fallecer si se coge el coronavirus es mucho más alto si se está vacunado que si no se está. “No te imponemos una cosa. El riesgo de fallecer es mucho mayor”.

Navidad

Sigamos manteniendo las distancias, el uso de la mascarilla y la ventilación en lugares cerrados. El vicepresidente hace un llamamiento a “la prudencia” casi a las puertas del puente de Diciembre y ante la llegada de las fiestas navideñas, donde vuelven a estrecharse los contactos y con ello la probabilidad de que se incremente el número de contagios en esas fechas. “No podemos estar tranquilos, debemos mantener la precaución si queremos mantener la actividad de los últimos meses”.

Nochevieja Universitaria en Salamanca

Hay que mantener una actividad racional, cree el portavoz de la Junta de Castilla y León. En ese sentido afirma que los hosteleros son “razonables” y que conocen cuál es la situación. “No debemos cometer errores del pasado”.













