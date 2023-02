Declaración de zona ZAS para San Miguel: “Vecinos se van de casa los fines de semana porque no pueden dormir"

El 90 por ciento de los vecinos del Área de San Miguel, Los Arces, Brígidas y calles y plazas adyacentes, se suman a la declaración de Zona Acústicamente Saturada para que se implanten medidas que favorezcan el descanso nocturno después de cinco años en los han visto cómo se incrementaba el ocio descontrolado e irresponsable. Piden al Ayuntamiento que inicie el proceso de declaración de zona ZAS, como ya se ha hecho con la zona de Coca. Y es que, hay muchos fines de semana donde se hace imposible conciliar el sueño.

“Lo que no podía ser es lo que teníamos hasta ahora, que era desde las once de la noche, hasta las once o las doce del mediodía, gente, ruido, suciedad, problemas, peleas … una situación insostenible que había que acabar con ella. Todos cada vez estamos más concienciados de acotar ese ocio incontrolado. Hay gente que lo está pasando realmente mal, que se tiene que ir de su casa los fines de semana porque no puede dormir, y eso no se puede consentir”, ha dicho Jesús Guinea, es el secretario de la Asociación de Vecinos.

Los vecinos agradecen la colaboración a los hosteleros y comercios y piden mayor presencia policial ante la proliferación de los botellones. Abogan la instalación de sonómetros en calles donde se concentran numerosos grupos de jóvenes de madrugada para incluirlas en Zona ZAS.

“Como nuevas medidas, una vez que se consiga la declaración de Zona ZAS de San Miguel, vamos a seguir extendiendo la colocación de sonómetros para medir los ruidos en otras zonas, la primera en Macías Picabea, y si estas mediciones dan positivo, se solicitará que se declare también Zona Acústicamente Saturada”, apuntaba Juan Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos.

Los vecinos piden al Ayuntamiento que inicie “urgentemente” el proceso de declaración de zona ZAS en el área comprendida entre Concepción, León, San Diego, San Blás, Gardoqui, San Antonio de Padua, Doctor Cazalla, Plaza San Miguel, Plaza de los Arces y Plaza de Santa Brígida.