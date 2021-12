PP, Ciudadanos y Por Ávila negocian hoy in extremis un acuerdo para aprobar el presupuesto de Castilla y León

Tras semanas de tiras y aflojas, por fin hoy, a las puertas de la convocatoria del pleno en las Cortes donde se debatirá el proyecto económico de Castilla y León, PP, Ciudadanos y Por Ávila se sientan con las cartas boca arriba. Tal y como ha podido saber COPE, la reunión será esta tarde, a las 18:00 en el Parador de Ávila, y participarán de los tres grupos parlamentarios, PP, Ciudadanos y el socio preferente de ambos, Por Ávila. La cita tendrá lugar en al ciudad amurallada y contará con los portavoces de los grupos parlamentarios con responsabilidades de gobierno, Raúl de la Hoz, portavoz del PP y David Castaño, portavoz parlamentario de la formación naranja.

Hay disposición al diálogo y a negociar, pero se da la circusntancia de que es el primer encuentro a tres bandas. El tiempo apremia y los protagonistas son conscientes. La propuesta inicial de la formación abulense, con 22 enmiendas valoradas en 35 millones de euros, supuso un alejamiento del grupo popular, si bien con Ciudadanos las negociaciones se producían de forma discreta. Encuentros informales con el portavoz de la Junta, Francisco Igea, al margen del ámbito parlamentario. Tras un tiempo marcado por las tensiones entre unos y otros, hoy todo parece más calmado y con la intención de que el acuerdo cristalice antes de que concluya la semana.

Fuentes consultadas por COPE apuntan a que la contraoferta que se planteará a Por Ávila será cuantitativamente inferior, pero no no afectará a las necesidades esenciales. Siempre en la línea con el discurso defendido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha apostado en todo momento por fraguar un acuerdo sobre la base de los intereses generales y no los particulares.

El presidente del partido abulense, José Ramón Budiño, ha asegurado que “no ponen líneas rojas” y que van dispuestos a negociar y a dialogar. Recuerda que esas 22 enmiendas suponen el 0,25 por ciento de la totalidad del presupuesto, por lo que entiende que “si no somos capaces, hay un interés partidista”. Budiño además ha señalado a COPE que apuestan por una política de “mirarse a los ojos”, por lo que insta al PP a que explique a los ciudadanos si ve “insensato” invertir en un centro de salud.