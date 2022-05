Cinco trasplantes de hígado en una semana, la gran gesta sanitaria del Hospital Río Hortega de Valladolid

No hay trasplantes sin donantes. El Hospital Río Hortega suma una gesta en su historial sanitario con cinco trasplantes de hígado en una semana. Dos de estas intervenciones, al límite, con pacientes con insuficiencia hepática que tenían solo una semana de esperanza de vida. La Unidad de referencia del Hospital ha trabajado sin descanso, de noche, para no interferir en la programación quirúrgica programada. Todo un récord en la nómina de intervenciones del Río Hortega que ha llevado al límite a los equipos.

En cada una de las intervenciones ha participado una media de 20 profesionales, un reto físico y mental, como ha explicado a COPE el jefe de Cirugía General y de Digestivo del Río Hortega, el Doctor Pacheco: “Realizar cinco trasplantes en una semana, no lo habíamos hecho nunca, es poner a prueba toda la organización no solo del hospital, sino también de toda la comunidad autónoma porque los donantes no están habitualmente en el mismo hospital que el receptor”

El Doctor Pacheco ha explicado a COPE que el hígado es “el laboratorio del cuerpo”. “Cuando el órgano falla no hay máquina que lo sustituya”, solo es posible con un órgano procedente de la donación. De los cinco trasplantes realizados, dos de ellos se han realizado “al límite”, en pacientes que la organización nacional del trasplante considera prioritarios. Con estos pacientes en la UCI, uno de ellos incluso con daño cerebral, los equipos han puesto en marcha una intervención compleja que ha puesto a prueba al propio sistema.

Todos los pacientes evolucionan favorablemente, uno de ellos podría recibir el alta en las próximas horas. Tan solo uno de los intervenidos, el más grave, permanece en cuidados intensivos con daño cerebral anterior al trasplante. “Cuando deja de funcionar el hígado, lo hacen órganos como el riñón, el corazón, el cerebro... y al final el paciente fallece en un plazo muy corto”, señala el Doctor Pacheco.

El día 21 de mayo se llevaron a cabo dos trasplantes, por lo que fueron necesarios dos equipos de la Unidad de Trasplante Hepático que llegaron a trabajar de manera simultánea.