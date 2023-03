Castilla y León en época de peligro medio de incendios forestales hasta el próximo 10 de abril

Castilla y León entra hoy en época de riesgo medio de incendios forestales en toda la Comunidad hasta el próximo lunes 10 de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Medio Ambiente ha dado a conocer el operativo de lucha contra el fuego y el consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones ha avanzado también que hay más medios desplegados en esta época del año que nunca antes gracias al acuerdo del Diálogo Social del pasado año.

“Fruto de las previsiones meteorológicas aportadas por la AEMET y fruto de muchas consideraciones técnicas que tenemos en nuestro sistema de determinación de nivel de riesgo. Un conjunto de indices técnicos que realiza nuestro personal público y que ha determinado que la Junta haya establecido ese nivel medio. Es un factor también la Semana Santa y la asistencia de muchas más personas al medio natural”.

Hoy sabemos además, que Castilla y León anticipará a junio el inicio del período de riesgo alto de incendios forestales que tendrá además una duración de algo más de cuatro meses, de forma que podría llegar incluso al de octubre. Ahora cuenta con un operativo formado por 1.746 personas con 130 motobombas, que desde mañana, tendrá un segundo turno, 62 cuadrillas terrestres, la totalidad de las helitransportadas y siete equipos de maquinaria pesada.

“Que la época de riesgo alto que viene establecida hasta ahora, en julio, agosto y septiembre, va a adelantarse a junio y continuará algo más en octubre. Es decir, pasaremos de tres meses de época de riesgo alto a cuatro meses alargados de época de riesgo alto”, matizaba Suárez Quiñones.

Críticas constantes del Gobierno Sánchez

Suárez Quiñones ha aprovechado para exigir “más colaboración” al Gobierno de España en cuanto al despliegue de sus medios aéreos y las normas sobre criterios y directrices. Lamenta también el consejero las críticas constantes del Ejecutivo Central que enmarca, por cierto, dentro de una operación de “propaganda”.

“Esa acción concertada, está claro, y organizada, del presidente del Gobierno y ministras que hablan en Castilla y León y fuera de la Comunidad. Cuando se les pregunta por los incendios en otras autonomías, no responden y se centran solo en Castilla y León criticando y diciendo que no hemos hecho nada, que no hemos aprendido nada … rechazamos todas esas críticas”, termina Suárez Quiñones.