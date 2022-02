Agricultores y ganaderos retoman sus protestas por las calles de Valladolid el próximo 25F

Esta misma semana, la Unión de Campesinos de Castilla y León retoma las movilizaciones en la calle. Mañana la primera en Zamora, y después tractorada en Valladolid el próximo viernes día 25 de febrero. Desde la Organización Agraria, piden a agricultores y ganaderos que alcen la voz para exigir medidas contra el alza de los costes de producción, una ley de cadena alimentaria efectiva, una PAC para profesionales y el reconocimiento de su representatividad en España.

Piden respeto y dignidad para el sector y ponen de relieve que “la situación de la España vaciada no es una casualidad sino la consecuencia de 40 años de políticas despobladoras”, lamentaba Nacho Arias, coordinador de la UCCL en Valladolid. “Pedimos respeto y dignidad para un sector que siempre lo ha tenido. No puede llegar cualquier indocumentado de ciudad, decir barbaridades y pensar que tiene más autoridad que los que estamos todo el día pisando el campo. Nos parece una auténtica barbaridad”.

No salen en unidad de acción con el resto de las opas de la Comunidad, Asaja, Coag y UPA, porque, dicen que las demás organizaciones la han roto. Eso sí, sus reivindicaciones están claras. Arias recuerda a las administraciones la importancia de contar con una Ley de cadena Alimentaria que les garantice unos precios justos por sus productos. “Lo que nos dicen es que debe pagarse por encima de los costes de producción, pero han dejado un agujero muy grande y es que los costes de producción no son oficiales, con lo cual seguimos estando a los pies de la industria y a los de la distribución. Vamos a luchar por una Ley de la Cadena Alimentaria lógica y no absolutamente absurda como parece ser que se plantea a día de hoy”, sentenciaba Arias.