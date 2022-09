Agricultores de Castilla y León: “Es la ruina total del sector”

El campo toma la calle en Valladolid ante la incertidumbre que vive el sector primario. Las organizaciones agrarias ASAJA, junto a la Alianza UPA COAG han llevado sus protestas ante el gobierno de España y la Junta de Castilla y León para pedir soluciones ante los elevados precios. Es un hecho que ya no les resulta rentable seguir produciendo, como relata Alberto Cano, un agricultor que explica que la factura de la luz se ha llevado por delante lo obtenido con la cosecha. Lo peor, llega ahora. “Ha venido la factura de la luz, ya tenía la cosecha preparada para regarla y me he encontrado con la sorpresa de que con lo que he sacado de producción no tengo para pagar los recibos de la luz. Y detrás viene el abono, lamenta.

José María ha venido desde Segovia y nos cuenta que ahora ya no compensa dedicarse a esta profesión porque no les ofrece rendimiento.

“Estamos camino de la ruina. No queda ni un céntimo”.

Unos costes de producción “inasumibles” y una PAC que no se ajusta a la realidad que vive el sector. Es la denuncia que ha realizado hoy COAG Lorenzo Rivera. “Estamos en una dituación nueva, de incertidumbre total con una nueva PAC que está totalmente desfasada”.

Hoy el granero de España vuelve a lanzar un SOS ante la sociedad, al tiempo que han pedido un plan de choque antes las administraciones.

Día de movilización para los productores y de análisis para los distribuidores. La asociación española de supermercados, ASEDAS, ha subrayado hoy el esfuerzo de sus asociados para contener los precios frente al aumento de los costes del transporte y de la luz. Proponen al gobierno de Sánchez una reducción del IVA de los alimentos y explican que la distribución ha mantenido los precios estables en los últimos años. Ignacio García, director general de ASEDAS. "Tenemos cadenas de supermercados que van a tener pérdidas este año, debido exclusivamente al coste de la luz".

El elevado coste de la energía tampoco les resulta ajeno a la distribución por eso solicitan al ejecutivo central precios estables ante el inminente cierre de algunas superficies que, aún siendo eficientes, han triplicado su coste energético. Esto supondrá un efecto directo en su cuenta de beneficios.