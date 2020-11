Soria registra un nuevo fallecimiento en el hospital pero contiene los contagios

Soria registra hoy un nuevo fallecimiento en el complejo hospitalario elevando la cifra hasta los 144 desde el inicio de la pandemia. La provincia contiene hoy los contagios y suma 22 positivos frente a los 62 de ayer, con 55 brotes activos y 448 casos vinculados.

El toque de queda ha comenzado a notarse en las cifras regionales de manera que se aplana la curva, de ahí que el gobierno regional confíe en no tener que llegar al confinamiento. La consejera de Sanidad Verónica Casado ha señalado hoy que "hemos visto que la tendencia de pendiente iba directa a un tasa de ataque muy elevada, y diez o doce días después del toque de queda se está aplanando, de ahí que pensemos que a lo mejor no es necesario el confinamiento". Casado advierte no obstante que no se fía en absoluto del coronavirus de manera que "hay que estar preparados para todas las situaciones".

La consejera ha advertido que el riesgo sigue siendo extremo en la comunidad de ahí que sea obligado mantener la prudencia hasta rebajar la incidencia actual. "Seguimos en un nivel de riesgo extremo con más de 800 casos por 100.000 habitantes cuando el punto de corte que se establece en Europa es de 240, de manera que hay mucho margen y cosas que hacer de mejora para pasar de nivel 4 a nivel 3", ha insistido la titular de Sanidad que confía en evitar el confinamiento aunque en todo caso, ha señalado, "será diferente al que vivimos en marzo".

El vicepresidente Francisco Igea ha insistido en que se mantendrá el toque de queda hasta que las cifras mejoren y ha recordado la importancia de no precipitarse a la hora de levantar ciertas restricciones para evitar rebrotes.

Igea no ha descartado que más adelante se plantee tomar medidas diferentes por municipios conforme las cifras vayan mejorando pero por el momento se aplicarán uniformemente para todo el territorio de Castilla y León.