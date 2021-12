Soria YA! Se presentará a las próximas elecciones regionales y nacionales

Soria Ya! Ha anunciado su salto a la política. Lo ha hecho en una rueda de prensa esta misma mañana de lunes 20 de Diciembre, el anuncio coincide con la comunicaicón de elecciones en Castilla y León, aunque desde Soria Ya! han destacado que este hecho es una simple coincidencia ya que la rueda de prensa con el anuncio ya estaba programada.

Tras más de 20 años luchando por el futuro de nuestra provincia, evidenciando el olvido institucional que sufre, reivindicando infraestructuras, inversiones y servicios, denunciando constantes incumplimientos por políticos de uno y otro color, Soria ¡YA! ha anunciado su decisión de dar el salto a la política. El anuncio se ha realizado en una rueda de prensa, convocada en la Casa de la Tierra de la capital soriana, a las 11:00 horas de este lunes 20 de diciembre de 2021, en una mesa presidida por ex representantes y colaboradores actuales de la plataforma y bajo los nombres de hasta 500 pueblos de la provincia. Durante estas dos décadas, el abandono de los gobiernos, tanto regionales como nacionales, ha sido constante y continuo, lo que ha desembocado en una situación límite para la provincia. Tras mantener cerca de 250 reuniones con responsables públicos, organizar 22 manifestaciones y, sobre todo, movilizar y unir a miles de sorianos y sorianas en esta reivindicación, Soria ¡YA! ha decidido dar un paso más y presentarse a las elecciones para jugar con las mismas cartas con que cuentan otros territorios.

Desde la plataforma se insiste en que esta decisión ha sido muy meditada y no ha sido nada fácil, pues cada uno de los que forman parte de Soria ¡YA! son ciudadanos corrientes, con sus trabajos y sus vidas alejadas del foco público, que dedican parte de su tiempo a la plataforma de forma desinteresada. Los integrantes de la plataforma son conscientes de que dar este paso conllevará ataques por parte de la derecha y de la izquierda, la difusión de mentiras sobre sus motivvaciones e intentos por confundir a la opinión pública soriana. En el acto también se ha hecho alusión a la continuidad de la plataforma: “desde 2001, distintos sorianos y sorianas, corresponsabilizados con el futuro de Soria, hemos ido pasando el relevo de unos a otros; hemos afrontado distintas etapas, pero siempre enfocadas desde la neutralidad partidista y con el objetivo de un futuro mejor para Soria y su ciudadanía.

Lo que nos ha unido a todos ha sido siempre el compromiso y amor por nuestra tierra”. Soria ¡YA! considera que es el momento de dar el salto a la política porque esta provincia, zona cero de la despoblación, no puede aguantar otros 20 años sin que se solucionen sus problemas. “Durante décadas, legislatura tras legislatura, los sorianos y sorianas hemos sido testigos de falsas promesas, de partidos de izquierdas y de derechas. Ya no podemos seguir confiando en quienes han tenido su oportunidad (más de una) para solucionar la precaria situación de nuestra provincia y no solo no lo han hecho, sino que han contribuido a agravarla”, ha manifestado uno de los portavoces.

¿En esas dos décadas qué han hecho los distintos gobiernos por la sociedad soriana? • El túnel de Piqueras, la conexión con Madrid, unas obras eternas de la autovía del Duero sin fecha de finalización.

• Un hospital con cada vez menos facultativos y con más listas de espera.

• Una enorme dependencia sanitaria de otros hospitales de la Comunidad.

• Unos consultorios médicos rurales propios de países tercermundistas.

• Planes especiales para Soria por parte del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León, llenos de buenas intenciones y de nulos presupuestos.

• El cierre de nuestras líneas ferroviarias y un tren a Madrid propio del siglo XIX.

• La cancelación de conexiones de autobuses con otras provincias.

• Proyectos anodinos como el Centro de los Alimentos, el Centro de Derecho Ambiental, el Museo de Fotografía o el Banco de España, que aparecen cada cierto tiempo en época electoral, para volver a desaparecer sin dejar rastro.

• Abandono de los pueblos y de las zonas rurales, pérdida continuada de población e inexistencia de estrategias para revertirla.

• Una provincia con las peores conexiones a internet de toda España en la era digital del teletrabajo. Durante la rueda de prensa, se ha insistido en que esta decisión es fruto de una reflexión profunda, de la responsabilidad y del compromiso con Soria, pero también es una acción reivindicativa más para la que se ha pedido el apoyo de todos los sorianos y las sorianas. Soria ¡YA! considera que no se puede dejar pasar la oportunidad de que la ciudadanía soriana influya de verdad, no como hasta ahora, en la política nacional y autonómica. Desde Soria ¡YA! remarcan que “tras más de dos décadas de reivindicación, somos conscientes de que sumando ‘muchos pocos’ podemos hacer ‘mucho’, por eso es el momento de arriesgarnos y así evitar seguir asistiendo como meros espectadores a la lenta agonía de nuestra provincia. El momento de Soria es AHORA O NUNCA. Siempre diremos Soria ¡SÍ!, y lucharemos por el futuro de nuestra provincia”.