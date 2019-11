Navas lamenta que se someta al Burgo de Osma a una subasta pública al priorizar el gobierno de la Diputación

Miguel Cobo y Martín Navas se atrincheran en El Burgo y advierten a los partidos que la localidad no puede entrar en una subasta pública. Martín Navas, que ayer dimitió como diputado provincial y miembro de la ejecutiva provincial socialista, lamentaba hoy en declaraciones a Cope que los partidos "estén priorizando la Diputación". Navas advierte que "los concejales de El Burgo nos debemos a los burgenses y el que quiera la Diputación, que negocie con otras cosas y no con el Ayuntamiento de la localidad".

El concejal socialista asegura que los ediles burgenses "estamos dando una lección de transparencia, de integridad y dignidad que ya quisieran muchos de los políticos que están entrando en esa subasta pública".

Navas tiene claro que El Burgo de Osma no es moneda de cambio y así lo trasladó a la ejecutiva provincial socialista donde no se sintió respaldado y de ahí su dimisión. "En el momento en el que se puso en duda desde la ejecutiva provincial esa integridad que nosotros teníamos en El Burgo, dije que no me veía representado y que me tenía que ir", señala para explicar su postura de dimisión de los cargos de diputado provincial y miembro de la dirección provincial socialista.

Martín Navas confía en Miguel Cobo y en que cumplirán la palabra dada. El concejal socialista insiste en que los concejales de ambos partidos están dando una lección de dignidad.

El ex diputado socialista cree que su salida abre la puerta a las conversaciones entre el PSOE y la plataforma del pueblo soriano (PPSO) aunque asegura que no ha sido informado al respecto.

Por su parte, el presidente y fundador de la PPSO, José Antonio de Miguel niega la mayor y dice que solo ha habido conversaciones informales con el psoe pero sin ninguna propuesta en firme. "Vemos cosas que ocurren en otros partidos que nos dejan sorprendidos pero nada tengo que decir al respecto", señala De Miguel respecto a la dimisión de Navas, pero insiste en que no ha habido conversaciones "formales" con el partido socialista, salvo algún comentario informal y añade que no se pronunciarán mientras no haya una respuesta del PP. Y es que De Miguel asegura que sigue esperando que las direcciones regional y nacional del PP se pronuncien sobre el ultimatum dado para revertir la alcaldía de El Burgo de Osma. José Antonio de Miguel asegura que el PP está en plazo según las conversaciones mantenidas y guarda silencio mientras tanto.