Luis Rey no descarta volver a presidir la Diputación de Soria. Asegura que no se plantean por el momento una moción de censura pero si llega el caso no admitirán cuotas ni notarios. "Lo que tiene que tener claro quien llame a la puerta del psoe es que nosotros no hacemos mociones de censura con reparto de cuota ni de poderes ni tampoco ante notario porque tenemos palabra y la nuestra se cumple", ha manifestado Rey quien añade que una posible moción deberá ir obligatoriamente acompañada de "un proyecto político para esta provincia".

El portavoz de la oposición recuerda los resultados electorales de mayo en los que lograron el 43 por ciento de los votos en insiste en que siguen aspirando a gobernar. "La lógica siempre dice que gobierne el partido más votado, máxime en este caso cuando nos separan tres diputados del siguiente partido", ha señalado el responsable socialista.

Tirando de ironía y humor, quien fuera presidente de la institución asegura que sigue llevando en el coche una caja con corbatas, retratos y cuadros por si tiene que volver al despacho de presidencia. Rey insiste a esperar el resultado electoral del 10N y ver cómo evoluciona el equipo de gobierno de la Diputación antes de una posible moción aunque insiste "mientras tanto dejaré la caja en el coche a ver qué es lo que pasa!.

Rey insiste una y otra vez en que no es ahora el momento de la moción pero sin llegara el caso no descarta un pacto con la PPSO. Asegura al respecto que la traición fue antetodo del PP y de Ciudadanos.

El dirigente socialista se ha referido también a la situación interna del PP y a sus relaciones con la plataforma del pueblo soriano y asegura que era de esperar que llegaran los conflictos. Luis Rey asegura que las discusioines "eran previsibles" porque han confrontado personas con dificultades entre ellas de manera que el núcleo "es una caldera que de vez en cuando explota".

El portavoz del grupo socialista ha hecho hoy balance de los 100 primeros días de gobierno acusando al equipo de gobierno de "vivir de las rentas" e inmerso en sus líos internos sin poner en marcha ni un solo proyecto ni tan siquiera resolver los asuntos ordinarios.