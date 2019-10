Fernández Toxo apuesta por el reequilibrio territorial para solucionar los problemas de la España vaciada

El ex secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha apostado por un reequilibrio territorial que de solución a los problemas de la España vaciada y a la par solucione la saturación de las grandes ciudades. "España necesita un reequilibrio territorial porque la solución a los problemas del pais no está en llenar cada vez más ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao sino buscar oportunidades de vida de calidad en el conjunto del territorio", ha subrayado el ex líder sindical quien recuerda que son unas 25 las provincias en España que sufren el fenómeno de la despoblación.

Fernández Toxo ha acudido a la segunda edición del Otoño sindical organizado por la fundación Jesús Pereda y ha insistido en que deben ponerse en práctica políticas a medio y largo plazo ante un problema complejo y con soluciones que no van a ser inmediatas. Toxo ha advertido que los problemas no se van a poder resolver "mañana" de manera que apuesta por "políticas integrales que operen durante un periodo prolongado de tiempo, y mejor desde la estabilidad y mejor que sean de progreso".

El que fuera líder sindical exige que los gobiernos corrijan los desequilibrios creados y lo hagan mirando a países que tomaron nota y acabaron con esta situación. "Hay que corregir el desaguisado del sistema financieron porque es una tropelía lo que se hizo y lo que se está haciendo en los años de recesión económica", señala Fernández Toxo quien defiende "que se mire a Francia, Suiza o lugares de Europa más avanzados que han permitido fijar la población al territorio".

Fernández Toxo cree además que las infraestructuras son un punto indispensable pero ni mucho menos el único que hay que abordar para corregir estos desequilibrios puesto que es vital afrontar otros retos como hacer frente a la brecha digital.

El Otoño sindical es un foro de encuentro en el que anualmente se abordan asuntos de interés sindical y que en su segunda edición se ha celebrado en Soria bajo el título "Vacíos, flujos y plétoras de población".