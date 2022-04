El PP exige mayor seguridad vial en la calle Sagunto

Ignacio Soria, concejal y portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ha criticado hoy el resultado final de las obras llevadas a cabo en la calle Sagunto de la capital. Ignacio Soria ha manifestado que con el adoquinamiento realizado en esa calle en recientes fechas, “el equipo de gobierno socialista ha vuelto a crear un problema donde no lo había, enfadando a vecinos y usuarios que no entienden las obras que les vendieron como mejoras en su barrio, y que se han materializado en el efecto contrario”.

El concejal del Partido Popular ha explicado que el pasado miércoles día 6 de abril se reunió con vecinos de la zona en dependencias del Ayuntamiento de Soria, y que éstos le trasladaron sus quejas por pasar de “tener confort” en sus viviendas, a una situación “insostenible” derivada de los ruidos provocados por el tránsito de los coches y camiones de reparto sobre los adoquines, y el impacto acústico que provocan. Ignacio Soria ha relatado que en el trascurso del encuentro algunos vecinos le comentaron que están incluso valorando cambiar sus ventanas, “porque el ruido es insoportable, incluso con las ventanas cerradas”. “Este hecho, les lleva a pensar lo que será con ellas abiertas en el verano”, indica el edil.

El portavoz de Urbanismo del Partido Popular ha significado también, que según le relataron los vecinos, los vehículos no respetan la velocidad exigida en esa vía de bajada, siendo este “un hecho peligroso”-en palabras del concejal- al estar allí ubicado el colegio de las madres Escolapias con la consiguiente afluencia de alumnado. Ignacio Soria ha criticado que no exista señal alguna de limitación de velocidad a la entrada de la calle o de advertencia de zona escolar. “Por no existir –ha significado el edil popular–, no hay ni siquiera una señal que advierta de la existencia de pasos para peatones a pie de la puerta del patio del colegio, o en la entrada al centro que hay junto a la calle San Benito”.

Ignacio Soria se ha preguntado: “¿tendrá que haber algún disgusto como ocurrió hace poco en el colegio de los Escolapios del barrio de los Royales para que se tomen medidas desde el consistorio en esta otra vía?”.

El concejal del Partido Popular asegura que todas estas demandas y quejas por parte de los vecinos han sido remitidas mediante un escrito al Ayuntamiento de Soria con fecha 17 de febrero de 2022. En la comisión de Urbanismo celebrada el pasado jueves día 7 de abril, Ignacio Soria preguntó a la concejal sobre este asunto trasladándole la problemática de esta calle, y en palabras de Ignacio Soria: “la concejal desconocía que existiera documento alguno presentado sobre esta materia, pero yo sí aseguro que fue presentado en la fecha indicada”.

Para concluir, Ignacio Soria ha recordado: “nuestra obligación como concejales, es mejorar en la medida en que podamos la calidad de vida de los vecinos. Más allá de los grandes proyectos que quedan muy bien en la prensa, debería de primar no crear problemas donde antes no los había, y precisamente en la calle Sagunto, con la enfermiza obsesión socialista con los adoquines, se les ha ocurrido asar la manteca con un resultado final chapucero que ahora paga el contribuyente”.