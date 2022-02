El concejal Javier Muñoz recuerda que seguimos siendo una ciudad segura

El ayuntamiento de Soria ha salido al paso de las críticas de los sindicatos policiales denunciando la falta de efectivos. El concejal de hacienda Javier Muñoz no considera lícito presionar al equipo de gobierno cuando se están manteniendo conversaciones y además advierte que el ayuntamiento está cumpliendo la ratios por encima de la legalidad. “No se ajusta a la realidad. No es muy licito lanzar esta nota para influenciar en las reuniones que estamos teniendo con el colectivo. Están mezclando churras con merinas y no me parece que sea el mejor de los actos para seguir con las conversaciones”.

Muñoz ha recordado además que en la última junta de personal se propuso a los sindicatos una convocatoria para cubrir las siete vacantes que existen por jubilaciones y que la propuesta fue rechazada por el colectivo policial. El concejal advierte además que seguimos siendo una ciudad segura y con las tasas de criminalidad más bajas del país. Javier Muñoz ha recordado que los incidentes de la madrugada del sábado que se contabilizan hasta 12, también eran competencia de la policia nacional que esa noche contaba con 12 efectivos disponibles.