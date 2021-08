Comienza el plazo de presentación de precandidatos de cara al III Congreso provincial del PP

Los populares sorianos celebrarán el 25 de septiembre su congreso provincial. Hoy mismo se abre el plazo para la presentación de precandidatos que finalizará el 13 de agosto. La presidenta provincial, Yolanda de Gregorio, dio cuenta ayer tras la junta directiva de las fechas claves en la preparación de esta cita congresual en la que se prevén a priori 600 compromisarios.

EL 14 de agosto se proclamarán los precandidatos, el 8 de septiembre se proclamarán los compromisarios, del 8 a 12 de septiembre tendrá lugar la campaña de los precandidatos, el 17 de septiembre la votación de las precandidaturas y de los compromisarios y finalmente el 25 de septiembre se celebrará el III congreso provincial.

La dirección popular solicitará permiso al Ayuntamiento de Soria para que sea el centro cultural Palacio de la Audiencia el lugar donde celebrar la cita para garantizar el cumplimiento de la normativa anti COVID.

La actual presidenta, Yolanda De Gregorio aún no ha decidido si presentará o no candidatura pero advierte que será una decisión personal que no estará condicionada por nada ni por nadie. "Es una decisión mía totalmente y no me va a condicionar Génova ni la dirección regional, solo me llevará a tomar la decisión los afiliados y los ciudadanos de Soria".

Insiste en que la decisión no está tomada y que solo pesará el interés de los sorianos y de los afiliados. "A ni no me tiene que decir el partido que de un paso atrás si no he tomado aún esta decisión", insiste De Gregorio quien añade "tengo una personalidad muy fuerte y las decisiones las tomo yo, no me condiciona nadie".

Sobre la división interna, la actual presidenta lamenta que algunas personas aireen los trapos sucios en lugar de lavarlos en casa y asegura que las diferencias son normales, ocurren en todos los partidos, pero otros como el psoe, no las hacen públicas. "Como partido cometemos un error contando las cosas en los medios de comunicación o en otros foros en lugar de limpiar los trapos sucios en casa como hace el PSOE", ha señalado la dirigente popular.

Yolanda de Gregorio hace un balance positivo de su gestión y rechaza entrar en confrontaciones con quienes critican la pérdida de afiliados y de peso político en la provincia.