El campus Duques de Soria atrae a 37 alumnos extranjeros procedentes de 12 países a través del Programa Erasmus

El nuevo curso en el campus Duques de Soria arranca con 465 alumnos de nuevo ingreso y 37 estudiantes de Erasmus que llegan a la ciudad procedentes de doce países. Hoy por cierto se les ha recibido en la universidad cómo ha contado a COPE el vicerrector José Luis Ruiz Zapatero quien destaca que somos una ciudad atractiva al alumnado extranjero.

Ciencias de la Salud, Enfermería y Fisioterapia son los grados más demandados pero también Educación que alcanza cifras históricas y que se ha convertido “en el pulmón del campus de Soria”, según el vicerrector.

También se ha completado el Grado de Actividad Física y del Deporte con 40 alumnos y una demanda de más de 300 solicitudes y crece también el interés de los estudiantes en Ingeniería de la industria forestal, agronómica y de la bioenergía, en la que ha aumentado la matriculación este año.

Desciende sin embargo la matrícula de Traducción e Interpretación siguiendo la tendencia nacional, algo que habrá que analizar según el vicerrector quien subraya sin embargo el respaldo que ha tenido el máster de entornos multilingües vinculado con esta titulación. "Sabemos que la matrícula está descendiendo en toda España, lo que no debe ser una excusa pero sí debe impulsarnos a analizar lo que está ocurriendo", ha añadido Ruiz Zapatero.

El curso 2025/2026 ha comenzado con cerca de 1.700 alumnos, aunque estamos en datos aún provisionales, lo que supone un crecimiento no solo en los grados sino especialmente en los postgrados con un aumento en el alumnado del 26 por cierto.

El vicerrector confía en que este curso sea también el del avance en la construcción del polideportivo del campus no solo para alumnos del CAFID sino de otras facultades. La universidad ya tiene dotación presupuestaria y espera que el resto de instituciones hagan lo propio.