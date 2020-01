El campo soriano sale también a la calle y advierte que elevará el tono si no se escuchan sus demandas

El campo soriano también ha salido hoy a la calle alzando la voz para reclamar el justo valor al trabajo de agricultores y ganaderos y para denunciar la nula rentabilidad que está poniendo en peligro sus explotaciones y la continuidad de la actividad agrícola y ganadera.

Bajo el lema "Por el futuro y prestigio de nuestra profesión, que la sociedad no nos eche del campo", las organizaciones Asaja, Upa y Coag han olvidado sus diferencias sumando fuerzas en una voz común. Advierten que salen a la calle de forma pacífica pero no descartan elevar el tono si no se atienden sus demandas. Carmelo Gómez, presidente de Asaja en Soria, ha señalado que "no descartamos tener que hacer una tractorada más adelante si las administraciones no nos hacen caso" aunque ha insistido en que en estos momentos su voluntad es no llegar a más que entregar sus reivindicaciones e informar a la sociedad.

Las tres organizaciones han hecho entrega de sus demandas a la subdelegación del gobierno en Soria y a la delegación territorial de la Junta con los puntos clave que pasan por acabar con los precios irrisorios que lastran al sector. Raúl Ramírez, responsable de Upa Soria, lamentaba "los precios irrisorios en origen y no así en el ama de casa que recibe un 200 o 300 por ciento más del valor que cobramos nosotros", al tiempo que ha instado a las administraciones a "poner coto a esta situación".

Exigen además que se les deje de culpar de todos los males en lo relativo a la contaminación criminalizando al sector que "siempre ha defendido el entorno y que es quien mejor trata al medio natural y los animales".

Por último advierten que son los agricultores y ganaderos los que mantienen abierto el medio rural. "Reivindicamos el poder ser agricultores y que la sociedad no sea tan egoísta y piense que los pueblos se mantienen con decretos de ministerios y administraciones puesto que es el sector agrícola el que mantienen los pueblos", ha destacado Raúl Ramírez quien insiste en que con la gestión de los grandes grupos empresariales y las administraciones "la España vaciada será la España que no existe".