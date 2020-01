El brote de paperas en Soria alcanza los 120 casos pero cursa de forma leve

El brote de paperas en Soria alcanza ya a más de un centenar de personas, en su mayoría jovenes cuya evolución es positiva ya que en la mayoría de los casos el curso de la enfermedad ha sido leve. El brote se inició en noviembre en el campus de Soria y tras la Navidad ha tenido un repunte, cómo ha explicado la jefa de sanidad de la Junta, Elena del Vado, quien señala que es cierto que "hay bastantes casos pero también es cierto que ha cursado de forma leve".

El estilo de vida similar entre los jóvenes ha provocado que el brote haya incidido más en una horquilla de edad entre los 18 y los 23 años aunque también se han dado casos en población de entre 30 y 40 años. "Van a las mismas bibliotecas a estudiar, algunos van juntos a clase, comparten también el ocio y por lo tanto es lógico que se de el mismo rango de edad" ha señalado Del Vado.

La mayoría de los casos han sido leves, precisamente por el elevado grado de vacunación en practicamente todos los casos. Elena del Vado nos explicaba que la primera señal que se detecta es la inflamación de la glándula parótida así como dolor de cabeza y cierto malestar y en algunos casos fiebre. El virus dura aproximadamente entre cinco y siete días.

La vacuna es conocida como la triple vírica que previene no solo las paperas sino también la rubeola y el sarampión. El virus se ha producido porque la vacuna no proporciona inmunidad pero sí favorece que los síntomas sean más leves. Elena del Vado hace un llamamiento a la prevención con una serie de medidas sencillas que pueden evitar una mayor propagación. El contagio es por la saliva de manera que se está indicando en los centros de salud que los cuatro primeros días se mantengan en aislamiento para evitar la transmisión así como consejos como no compartir utensilios y lavar con frecuencias la manos.