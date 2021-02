Asohtur exige explicaciones a la Junta sobre el cierre de la hostelería a las 20 horas

El presidente de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), Pablo Cabezón, exigió ayer explicaciones a la Junta sobre la decisión de mantener el cierre de la hostelería a las 20 horas tras el auto del Tribunal Supremo que retrasa a las 22 horas el toque de queda.

Cabezón trasladó el malestar del sector a la delegada de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, en la reunión que mantuvieron ayer.

El presidente de Asohtur pidió argumentos a la Junta sobre esta decisión “en unos momentos en los que las estrictas medidas adoptadas para contener la pandemia en Soria no están funcionando”. El sector hostelero recuerda que “después de cinco semanas de restricciones y cierres adelantados en nuestros negocios no pueden demostrar que las medidas estén funcionando por lo que la excusa para mantenerlas de preservar la salud ya no nos vale”.

Pablo Cabezón considera que los responsables autonómicos “lo están haciendo mal” y pide dimisiones por la nefasta gestión política tanto de la crisis sanitaria, como de la economía en tiempos de pandemia.

La incidencia acumulada (el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) se encuentra en Soria en los 702 casos frente a los 349,81 de media en España y los 419 en Castilla y León. “Es el doble que la nacional y un 70% más elevada que la regional”, calcula.

Asohtur lamenta que se adopten medidas restrictivas de actividad y libertad, “pero no se nos da explicaciones de qué es lo que está provocando que Soria, cuyas empresas, autónomos, trabajadores y ciudadanos están cumplimiento las restrictivas medidas impuestas, encabece de largo la tasa de contagios de la Comunidad y doble la media a nivel nacional”.

Tras la suspensión cautelar del toque de queda a las 20 horas, Asohtur cree que mantener a esa hora el cierre de la Hostelería deja un peligroso margen de dos horas para el ocio. “Están facilitando lo que nos dicen que no hagamos, reunirnos en casa”, asegura el presidente de la patronal sectorial. En su opinión, “esta última decisión de la Junta es peor que el toque de queda. Nosotros cerraremos a las 20 horas, pero la gente no se va a ir a casa. Les están quitando actividades más seguras para hacer que las reuniones sean en casa. Estamos en las mismas”. “Queremos trabajar porque nos están llevando a la ruina, pero si nos lo prohíben lo lógico es que nos compensen por la decisión administrativa. No hablamos de ayudas, sino de compensaciones”, asegura el presidente de los hosteleros sorianos.

Desde Asohtur insisten en la necesidad de medidas urgentes. “Si no nos compensan, no nos queda más remedio que pedirlo vía administrativa, primero, y recurrir después a la judicial”, concluye el presidente.