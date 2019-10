El PP no admite las amenazas de Pardo y apuesta por el diálogo y la integración progresiva

La presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, no admite amenazas de la plataforma del pueblo soriano y no entiende como tal la advertencia de Antonio Pardo de romper el acuerdo en la diputación si la PPSO no recupera la alcaldía del Burgo. La dirigente popular apuesta por el diálogo y por la integración progresiva de los sorianistas. "EL Burgo de Osma es un tema que no hay que tomarlo como prioritario", señala la dirigente popular quien apuesta por la integración pero advierte que "tenemos cuatro años por delante".

De Gregorio insiste en que las declaraciones de Pardo no suponen una amenaza al pacto y reitera que todos navegan en el barco del centro derecha. "Ha sido gente que ha formado parte del PP y si todos ponemos de nuestra parte y vemos las posturas comunes, no tenemos que hablar de amenazas.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha valorado la situación política generada tras la ruptura de una coalición entre ambas formaciones y descarta rotundamente una posible moción de censura. Martínez tampoco toma en serio la postura de Pardo al respecto ha señalado que "perro labrador, poco mordedor". Martínez descarta "participar de estos juegos que generen inestabilidad en la diputación provincial".

El dirigente socialista califica de esperpento lo vivido en las últimas horas e insiste en denunciar el acuerdo bajo notario del pacto por el que gobiernan la diputación los tres partidos.

Volviendo al PP, la presidenta asegura que están a expensas de la decisión de Génova respecto a los candidatos para las generales. Desde el respeto asumen que Mar Angulo decida apartarse de la primera línea política.

Ha confirmado la también delegada territorial que Jorge Gómez se incorpora de inmediato al grupo popular en el ayuntamiento y en principio será Estela Navascues quien entre tras la renuncia de Carlos Castro.