473 equipos de 198 clubes participarán en el Campeonato de España de Cross por Clubes

Se acerca la fecha marcada en el calendario por todos los amantes del campo a través: el Campeonato de España por Clubes, el más multitudinario de cuantos campeonatos de España organiza la Real Federación Española de Atletismo.

Serán un total de 473 equipos que representarán a 198 clubes los que se darán cita en el monte Valonsadero. Competirán en 5 categorías (sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluta) en modalidad femenina y masculina y habrá también una prueba de relevo mixta.

De este casi medio centenar de clubes, tan solo 5 de ellos presentarán equipos en todas las pruebas posibles. Se trata del club madrileño A.D. Marathon, el valenciano Playas de Castellón, el aragonés Alcampo Scorpio y los manchegos Atletismo Albacete y Atletismo Tarancón. Otros cuatro clubes tendrán equipos en 8 de las 9 pruebas posibles (Atletismo Alcorcón, Cueva de Nerja-UMA, Ruizca-Ribera Atlético y Zenit Twinner) y tres son los que lo harán en 7 de las pruebas (Hiru-Herri, Pielago y CD Surco Lucena).

Este campeonato tiene una atmósfera especial, pues como bien explicaba el presidente de la RFEA en la rueda de prensa de presentación, “el atletismo a pesar de ser un deporte individual, encuentra un sentimiento de familia en los clubes”. Esas “familias” movilizarán a más de 7.000 visitantes aficionados al atletismo.

En concreto, las Comunidades Autónomas de las que partirán más equipos con destino Soria son Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, con 62, 49, 46 y 45 equipos respectivamente. Este top 4 con mayor número de participantes es similar al de Federaciones Autonómicas que más clubes aportan, solo que en este caso se cae Castilla La Mancha y aparece Castilla y León, con 19 clubes que está muy próxima a los 21 de Cataluña y Madrid y a los 20 clubes de la Federación Valenciana.

Sin duda, el domingo será una buena ocasión de ver a los mejores atletas españoles y también a los atletas sorianos y castellano-leoneses, quienes como manifestó el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García, “somos la primera comunidad en campo a través y es algo de lo que tenemos que sacar pecho y seguir así”.

La Rioja, Baleares y Canarias son las federaciones que menos representatividad de sus equipos y clubes tendrán en Valonsadero pero más allá de clubes, equipos y cifras destacadas, lo que predominará el domingo y por lo que ningún amante del deporte debería perderse esta cita, es porque va a ser una gran fiesta deportiva, inédita hasta el momento en Soria.