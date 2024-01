Vox apoya en Segovia la aprobación de los primeros presupuestos de Mazarías

Ya es oficial. El Ayuntamiento de Segovia tendrá unos nuevos presupuestos para 2024. Y José Mazarías dispondrá de sus primeras cuentas elaboradas como alcalde de la ciudad. Será gracias a los dos votos a favor que ha comprometido el grupo municipal de Vox. Sumados a los doce del PP, llegarán a los 14, rebasando el límite de la mayoría absoluta en una Corporación de 25 integrantes. Desde el equipo de gobierno recalcan que no se trata de un acuerdo con Vox. Que no hay pacto. Sino que la formación que dirige Santiago Abascal ha decidido apoyar el proyecto de presupuestos elaborado por los populares, entendiendo que es adecuado. Pese a ello, este lunes, las portavoces de PP, Rosalía Serrano, y Vox, Esther Núñez, han protagonizado una comparecencia conjunta para escenificar esa sintonía. Para "celebrar la suma de votos" que van a sacar adelante los presupuestos, según fuentes municipales. Escuchamos a la también concejala de Hacienda, Rosalía Serrano.

Y, ¿qué ha pedido Vox a cambio? O, ¿qué aspectos ha condicionado incluir en las cuentas para su apoyo? Pues no ha aclarado demasiado Esther Núñez, sin salirse de su guión de que apoyan los presupuestos para que "acabe el despilfarro de la etapa de socialistas y comunistas" al frente del Consistorio, ha dicho. Núñez ha aludido a planes genéricos de actuación en barrios y polígonos industriales, entre otras actuaciones contempladas.

La portavoz de Vox se ha esforzado en transmitir que no se trata de un "cheque en blanco" al equipo de gobierno, aunque no se ha establecido calendario de control de cumplimientos, ni se evita que los populares insistan en que no hay un acuerdo o un pacto con Vox, sino solo un voto a favor de sus ediles a las cuentas. En cualquier caso, sí que se contemplan algunas actuaciones del gusto de Vox. Como una programación que exalte la proclamación en Segovia de Isabel la Católica como reina de Castilla. Está de acuerdo con ello el PP, según su portavoz. También el impulso a una escultura sobre la aguadora del Acueducto, que se contraponga con la del diablillo de la calle San Juan. Según Esther Núñez eso completará la alusión a la leyenda de construcción del Acueducto.

Reacciones en el grupo mixto

A pesar de esta escenificación y de la garantía de que en el Pleno extraordinario del viernes los presupuestos saldrán adelante, el equipo de gobierno sigue con su tesis de “mano tendida” al resto de grupos. A Rosalía Serrano le gustaría que se sumasen otros al apoyo a las cuentas. Parece complicado. El representante de Segovia en Marcha en el grupo mixto, Guillermo San Juan, sigue hablando de "presupuestos de ciencia-ficción", hechos "a la medida de PP y Vox", dice. Critica que tres de cada diez euros de lo dedicado a inversiones, según sus cálculos, dependa de la enajenación de parcelas que no se sabe si finalmente se venderán. Echa en falta apoyo a vivienda, familias o transición energética.

Votará también en contra la representante de Ciudadanos en el grupo mixto. En declaraciones a COPE, Noemí Otero ha explicado que las cuentas "no son buenas para la ciudad". Critica también que un tercio de la inversiones esté ligado a la venta de tres parcelas que, según afirma, no se pueden vender. "Se engordan las cuentas de manera ficticia", dice.

Y si no se venden esos terrenos, no se podrán ejecutar inversiones en polígonos industriales, redes de abastecimiento y saneamiento o en infraestructuras deportivas, lamenta Otero.

Retribuciones

Y hablando de las cuentas, sigue aparcado el asunto del aumento de retribuciones para los integrantes del equipo de gobierno. Pendiente sigue también que algunos de los concejales asuman el grado de liberación aprobado para ellos. Algunos del 100%, como el caso de la propia Rosalía Serrano o del segundo teniente alcalde, viceportavoz y concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca. De momento no hay previsión de que se apliquen esas dedicaciones exclusivas, según la edil de Hacienda.

Sobre las retribuciones, la representante de Ciudadanos en el grupo mixto, recalca que es una línea roja para la formación naranja. Y, a pesar de que el equipo de gobierno señala que ha aparcado la cuestión, Noemí Otero reitera que se ha contemplado en los presupuestos la subida de sueldos.

