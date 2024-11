Los vecinos de Nueva Segovia ante el proyecto que reduciría plazas de aparcamiento: "La cosa está muy calentita"

Enfado de los vecinos de Nueva Segovia después del proyecto que se les ha presentado desde el Ayuntamiento de Segovia para la renaturalización de cuatros plazas de este barrio de la capital. Se trata de unas obras que se van a acometer en las plazas de Tirso de Molina, Bécquer, Fernando de Rojas y Calderón de la Barca; bajo el proyecto financiado en un 95% por fondos europeos titulado: “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad”.

Las obras planteadas pretenden que el hormigón y asfalto de las plazas mencionadas se conviertan en espacios con mayor vegetación. Una de las consecuencias del proyecto es la eliminación de plazas de aparcamiento en el barrio de Nueva Segovia, un aspecto que no ha gustado a los vecinos tal y como ha comentado en COPE Segovia el presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia 'San Mateo'. Paco Fernández ha confirmado que, "la cosa está muy calentita. Los vecinos están a favor del arreglo de las plazas, pero no quitar ninguna plaza de aparcamiento, ya que a día de hoy ya hay horas en las que no se puede aparcar. Sería ridículo"

En cifras 400Plazas de aparcamiento que se eliminarían

Según las estimaciones del Ayuntamiento se eliminarían un 25% de las plazas de aparcamiento del barrio, sin embargo la impresión de los vecinos, tras conocer el proyecto, es que van a quitar la mitad de los existentes, lo que equivale a unas 400 plazas de aparcamiento suprimidas para apostar por la biodiversidad en Nueva Segovia.

preparan movilizaciones

Fueron más de 150 vecinos los que estuvieron presentes en el diálogo con el Ayuntamiento de Segovia en el que se puso sobre la mesa el proyecto. Para evitar su ejecución, los vecinos han recogido 3.000 firmas y no descartan convocar movilizaciones, respaldadas por la Asociación, si el Ayuntamiento no recula. Por parte del Equipo de Gobierno en este encuentro estuvieron presentes hasta cuatro concejales: el de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, y tres tenientes de alcalde, Rosalía Serrano, responsable además de Fondos Europeos; Alejandro González Salamanca, concejal de Urbanismo; y José Luis Horcajo, concejal de Obras

Reunión Ayuntamiento con los vecinos

Es un plan financiado en el 95% con fondos Next Generetion de la Unión Europea. El plazo de ejecución llega hasta el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite, que en caso de sobrepasarse sin que esta ejecución se haya llevado a cabo obligaría a la devolución de toda la subvención concedida e intereses.