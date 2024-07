¿Tienes dudas para contratar la energía de tu hogar o negocio?

¿Cómo podemos contratar la electricidad de nuestros hogares, negocios o industrias?

Hasta 10 KW Mercado regulado PVPC Libre mercado fijo Libre mercado indexado

Por encima de esa potencia todo es libre mercado: Fijo Indexado Mixto Contratos a largo plazo Coberturas, etc.



Mercado regulado

Solo se pueden acoger a esta tarifa, las viviendas y pequeños negocios con potencia contratada hasta 10 kw. Esta tarifa solo la tienen las grandes comercializadoras, a quienes obligó el gobierno a tenerla, y ni la publicitan, ni nos animan a contratarla, pues están totalmente limitadas, y no es la propia comercializadora la que marca los precios, sino el gobierno. Por esta razón es la tarifa que desde Garmon Ingeniería, recomendamos a nuestros clientes. Sí que es cierto que el precio del kwh varía cada hora, en función del mercado eléctrico. Pero salvo la excepción del periodo de agosto 2021 a diciembre 2023,

donde el mercado ha estado totalmente disparado, con precios del kwh por encima de los 200 €/MW, el resto del tiempo, cogiendo la media de los últimos 20 años, siempre esta tarifa ha sido la más ventajosa.

Ahora esta tarifa solo la pueden contratar particulares o microempresas que tengan menos de 2M€ de facturación y menos de 10 trabajadores en nómina. De lo contrario se aplicará una penalización del 20% sobre los precios de la PVPC.

No obstante, si no nos sentimos cómodos con este tipo de contrato, podemos ir al mercado libre, y contratar un precio fijo para todo el año, al igual que un precio indexado al mercado, que no es más que un precio referenciado a los cierres del mercado.

Contratación para empresas, negocios, explotaciones ganaderas, regadíos, fábricas

En el caso de instalaciones con potencia contratada por encima de los 10 kw, no podemos acceder al mercado regulado, y no nos queda más remedio que ir al mercado libre, y aquí tenemos las diferentes modalidades de contratación:

Fijo: es un precio negociado para todo un año, el cual solo se ve afectado por las subidas que pueda hacer el gobierno sobre la parte regulada del kwh.

Indexado o Variable: es un precio referenciado al mercado, ya sea el mercado intradiario OMIE, o el mercado de futuros OMIP, también se puede referenciar al precio hora a hora, o al precio medio mensual de cada periodo.

Mixto: este se forma con un porcentaje de cada tipo anterior, bien sea 50% 50%, o 40-60%, etc, lo que negociemos con la comercializadora de turno.

Contratos a largo plazo: en alguna ocasión como sucedió en el periodo del 2021 al 2023, con unos precios exagerados de la energía, se firmaron muchos contratos a largo plazo, a 3 años, o a 5 años, donde se firmó un precio fijo que daba estabilidad al precio del kwh contratado, pagando mucho menos en los momentos de precios elevados, y lógicamente pagando más caro cuando hay precios bajos.

Coberturas: estas son paquetes de energía que se negocian para fecha determinadas, a precios ya establecidos; esta forma de compra de energía es para grandes clientes, que compran una parte de su energía con esta modalidad de contrato.

¿Cuál es la mejora forma de contratar la energía?

Para esto no hay una respuesta fija, depende de cada momento. Lo que hoy es mejor mañana deja de serlo, por ello tenemos que estar muy pendientes de los mercados, y de las posibilidades que se nos ofrecen, para elegir en cada momento la mejor opción.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde Garmon Ingeniería, lo que hacemos para determinar una elección entre un fijo o un indexado, es sacar un indicador, que nos dice a qué precio de media tiene que cerrar el mercado durante los próximos doce meses, para igualar el mejor precio fijo que nos ofrezcan. Y el resultado de este indicador, lo comparamos con los mercados de futuros, y en función de los resultados, elegimos. Lo que conseguimos con esto es aumentar las probabilidades de éxito, pero el 100 % de seguridad no le tiene nadie.

Cuando nos visitan ofreciendo contratos eléctricos

¿Cómo saber cuál es lo más interesante?

A este respecto, lo que vemos desde Garmon Ingeninería, es una gran falta de profesionalidad y pocos escrúpulos, en los agentes de algunas empresas que nos llaman o nos visitan para ofrecernos esto.

Nosotros hemos observado que cuando el mercado está bajo, se lanzan a la calle, y les piden a los clientes una factura eléctrica, cuyo precio puede haber sido negociado meses atrás, con unas condiciones de mercado diferentes. En ese momento les calculan como les hubiera quedado la

factura, con el precio indexado (variable), que ya no está vigente, y lo que se hubieran ahorrado. Pero no dicen cómo van a cerrar los mercados en el futuro. Esto es oportunismo y engaño encubierto.

Otra de las estrategias utilizada es tratar de dar precios con una validez muy corta, solo de horas, para tratar de convencer al cliente de que si no firma pierde esta oportunidad, pero el cliente no pude comparar con otras compañías si realmente es una buena oferta, o un fraude, pues no dispone del tiempo necesario para hacerlo.

Qué ofrece Garmon Ingeniería como diferencia



Por supuesto, lo primero, nuestra experiencia y profesionalidad, pues llevamos en el sector eléctrico y el energético en general más de 20 años. Controlamos, no solo los mercados eléctricos, si no también conocemos las peculiaridades de las empresas distribuidoras, y la normativa industrial, que nos permiten ofrecer un servicio integral del suministro eléctrico.

Lo más importante que ofrecemos a nuestros clientes, es la vigilancia continua de su suministro, de manera que no solo le buscamos las mejores condiciones del precio del kwh, también estamos pendientes del resto de parámetros que confeccionan la factura:

Potencia contratada

Reactiva

Impuesto eléctrico

Pérdidas del transformador

Todo tipo de reclamaciones

Con Garmon Ingeniería, pones tus suministros energéticos en manos de una ingeniería, con grandes profesionales en el sector, que van a conseguir llevarte a la verdadera eficiencia energética en tu suministro.