El temporal de nieve afecta a 19 rutas escolares y 718 alumnos en la provincia de Segovia

La capital segoviana despertaba este martes con un ligero manto blanco que ya comenzó a acumularse en las últimas horas de ayer. Rondaba los 2 ó 3 centímetros, aunque variando, según las zonas de la ciudad. Las principales calles han estado despejadas desde primera, garantizando la movilidad y la nieve permanecía fundamentalmente en tejados, zonas ajardinadas o vehículos estacionados. El principal peligro lo constituye la aparición de placas de hielo, ante las bajas temperaturas, por lo que se debe extremar la precaución al caminar por las aceras.

Las principales acumulaciones se han dado en el entorno de la sierra de Guadarrama, en municipios como El Espinar, Otero de Herreros o el Real Sitio de San Ildefonso. Los dispositivos de las distintas administraciones han trabajado para contrarrestar los perjuicios de una nieve, que aún podría caer hoy, según los avisos y prediciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

En la ciudad, el concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, ha explicado que ante lo limitado de la capa de nieve, el grueso del trabajo se ha desarrollado esparciendo fundentes, puesto que se desancoseja el uso de cuchillas con tan poco espesor. Como siempre en estos casos, la prioridad ha estado en mantener limpios los accesos al Hospital General y también los recorrido de las líneas del transporte urbano. Desde las cinco de la mañana, según el edil, se ha trabajado en el vial de acceso a la estación del AVE y, desde las seis, en aceras de distintos puntos de la capital. Ante la posibilidad de que nieve más esta semana, el Ayuntamiento va a adquirir más sal.

Actualizaba también la situación el diputado provincial de Acción Territorial, Basilio del Olmo. Aseguraba que está controlada y que el foco principal, a medida que han avanzado las horas, ha sido actuar en pueblos más pequeños. Y después de que en la tarde del lunes la zona más afectada se concentrase en la falda de la sierra más occidental de la provincia, en la mañana del martes las incidencias comenzaban a llegar también desde el nordeste, en el entorno de Riaza, donde la Diputación ha enviado una quitanieves. Otras cuatro se han mantenido trabajando en el alfoz segoviano, según Del Olmo.

La situación ha afectado a algunas rutas escolares de la provincia. Se han suspendido 19 y hasta 718 alumnos no han acudido a clase o no han podido llegar a su hora. Ha dado detalles sobre las líneas afectadas el delegado territorial de la Junta, José Mazarías. Fundamentalmente se concentran en la línea más cercana a esa sierra de Guadarrama. En principio, no se han registrado incidentes de gravedad en la red viaria segoviana, aunque el delegado territorial sí que ha confirmado la salida de vía de un turismo, a primera hora de la mañana, en la carretera a La Granja, dentro del término municipal de Palazuelos de Eresma. Asimismo, ha confirmado que los centros de salud de la provincia han funcionado con normalidad.