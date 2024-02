Sus pies de madera se abren: el riesgo que impide salir al Ecce Homo en la Semana Santa de Segovia

Seguro que has oído hablar en los últimos días de la talla del Ecce Homo que se custodia en la Catedral. Y de cómo no saldrá finalmente en Semana Santa con la cofradía del barrio de San Lorenzo. Lo que a lo mejor no tienes claro es lo que hay detrás de esa decisión. Decisión tomada por el Cabildo catedralicio, que es el responsable de esa imagen. A raíz de convertirse en delegado diocesano de Patrimonio, en septiembre pasado, José María Rubio comenzó a tener detalles del asunto.

Y, siguiendo su cometido, encargó un informe a una restauradora independiente, dados los daños -ya conocidos- que había sufrido en el pasado esta escultura, de más de cien años, y que dejó de procesionar en Segovia en 1971. Las actuaciones a las que se ha sometido garantizan su estado en un templo, expuesta pero quieta, como ha indicado, en Herrera en COPE en Segovia, José María Rubio.

La Delegación Diocesana de Patrimonio ha cumplido, por tanto, su función, transmitiendo el protocolo que determina la Junta de Castilla y León y los informes pertinentes, para que el Cabildo catedralicio cambiase su decisión. Y, ¿cuáles son las patologías estructurales que sufre el Ecce Homo? Pues derivan de ser una talla vertical, casi de tamaño natural, con el único sustento de sus pies de madera.

La directiva de la Cofradía de la Oración en el Huerto, tras ser consultada por la redacción de COPE Segovia, ha declinado hacer más valoraciones, remitiéndose al comunicado emitido, en el que lamentan no poder contar con la imagen, ante la ilusión generada en cofrades y feligreses, aunque manifiestan comprensión para preservar la obra en perfectas condiciones como parte del patrimonio de la Diócesis. De hecho, cualquier pueda disfrutar de ella, ya que está expuesta en la capilla de San Ildefonso de la Catedral.