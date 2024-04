El sistema para que los invidentes localicen las farmacias de Segovia y los servicios que ofrecen

Fiesta. Ese es el nombre de la perra-guía de Claudio. Llevan casi doce años juntos y este año Fiesta se va a jubilar. A Claudio ya le han confirmado el relevo. Pero ¿qué supone para él, invidente, contar con un perro-guía?

Hoy, 24 de abril, se celebra el Día Internacional del Perro Guía. Una estampa que, seguro, has contemplado en ocasiones: la de una persona invidente que se desenvuelve en su día a día, gracias al servicio de estos animales que no solo les ayudan a dirigirse de un punto a otro. Sino que les aportan libertad.

La ONCE hace posible que cuenten con un perro-guía sin coste, para invidentes o para personas con otro tipo de discapacidad. Además de Fiesta, hay otro en la capital y un tercero en El Espinar. Claudio Congosto es el director de la ONCE en Segovia y calcula que, en toda Castilla y León, habrá unos 40 ejemplares. Cumplen una función vital y, por eso, no se les debe interrumpir cuando trabajan. No deben distraerse ni perder su foco, para no asumir riesgos ellos mismo ni poner en riesgo a la persona que guían. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones.

Una buena idea es aproximarse por el lado derecho, que es donde no está el perro-guía. Y nunca tocar o tirar de la correa o arnés, ya que es el instrumento de comunicación entre la persona asistida y el animal. Y no es que no se les pueda acariciar, sino que hay que pedir permiso antes a la persona que acompaña. Y tampoco se les debe dar nada de comer, ya que suelen tener una dieta vigilada y cualquier problema digestivo puede afectar de manera directa a su trabajo.

Por otro lado, Segovia se convierte en territorio pionero en Castilla y León al incorporar NaviLens. Un sistema de códigos que informa a las personas invidentes de la ubicación exacta de una farmacia.

Audio









Dirás que eso lo puede hacer el comando de voz de cualquier navegador. Sin embargo, NaviLens aporta más datos sobre las farmacias de guardia o los servicios de cada establecimiento y, lo más importante, la aplicación reconoce por sí misma, con un rastreo, los negocios que tienen el código. No hay que escanear un código en cuestión, como un QR, lo que resulta mucho más complicado para una persona ciega. Lo ha destacado el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez.

