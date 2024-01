Sin ticket en zona ORA: el coche oficial del alcalde de Segovia se estrena con multa

¿Alguna vez has aparcado en zona ORA sin poner el correspondiente ticket? Si ha sido así, ¿has tenido fortuna de esquivar la multa o te has encontrado con la notificación en el parabrisas del vehículo cuando has regresado? Esto último es lo que le ha pasado al alcalde de Segovia, José Mazarías este martes. Ha acudido al Jardín Botánico para anunciar que se convierte en un espacio libre de humos, con carteles informativos en cada uno de sus cuatro accesos. Su coche oficial ha quedado estacionado en la calle Santo Tomás, ante la puerta principal del recinto. Y al término de la presentación, la comitiva del alcalde se ha encontrado con la multa en el parabrisas, por no contar con ticket de la ORA. Tampoco con una tarjeta que autorizase al vehículo a estacionar ahí sin ese ticket.

Y es el que el coche, un Audi A6 ha llegado hace unos días a Segovia y comenzaba a ser usado este lunes por Alcaldía, tras el visto bueno de la Intervención municipal. Rige sobre él un contrato de renting para los próximos cuatro años, que ya ha sido objeto de críticas por parte de la oposición municipal. Lo cierto es que la Alcaldía mantenía dos vehículos oficiales, Toyota Prius, con alrededor de 15 años y rondando los 400.000 kilómetros recorridos.

Precisamente, una de esas unidades que han servido a la Alcaldía durante casi dos décadas, ha sido objeto de constantes averías en los últimos tiempos. Una de las más 'sonadas' se producía el pasado mes de septiembre.









El día 16 de ese mes, Mazarías tenía en Ávila una reunión del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y, en el momento de abandonar la ciudad, el chófer la informó de que el coche mostraba avisos de avería en el cuadro de instrumentos y que notaba una pérdida de potencia clara. Se detuvieron, valoraron varias alternativas y optaron por acudir al cuartel de la Policía Local, en el polígono de El Cerro, para dejar ese Prius y coger otro. Se encontraron con el depósito casi vacío, teniendo que parar a repostar y aumentando el retardo, aunque finalmente el alcalde pudo llegar a la cita. Según él, era otro motivo que atestiguaba la necesidad de recambio de los vehículos oficiales.





A Valladolid, en furgoneta

No han sido las únicas peripecias relacionadas con la flota municipal de Alcaldía desde que el PP accediese al equipo de gobierno de la ciudad de Segovia en junio de 2023. Y es que el arranque del mandato corporativo, fueron varias las ocasiones en las que distintos integrantes del gobierno municipal se desplazaban a Valladolid para mantener encuentros con representantes de la Junta de Castilla y León.









Ante las averías y el estado de los coches oficiales, alguno de esos desplazamientos se tuvo que efectuar con concejales a bordo de una furgoneta municipal, habitualmente empleada por los servicios de mantenimiento de la ciudad (como se puede comprobar en una de las imágenes que acompaña a este texto.