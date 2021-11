La residencia La Alameda, de la Diputación de Segovia, presenta sus calendarios solidarios para la venta

Hace un par de meses, a sus ochenta, sus noventa y hasta sus más de cien años, algunos residentes de La Alameda de Nava de la Asunción, centro dependiente de la Diputación, disfrutaban de sus minutos de gloria en la televisión autonómica e incluso en alguna cadena nacional, gracias a la iniciativa puesta en marcha por el terapeuta ocupacional de la residencia, Emilio Herranz, y la técnico en atención a personas dependientes, Maite Delgado. Los posados de los residentes imitando las portadas de algunos de los discos más representativos de la música se hacían famosos y desde el centro se anunciaba que, ante el éxito de lo que comenzó siendo una actividad más, esas imágenes quedarían unidas para la confección de un calendario solidario de 2022 que ha sido presentado esta mañana en el Palacio Provincial.

Tanto Emilio Herranz como Maite Delgado, quienes han acompañado, junto al residente Félix Rodrigo, al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y a la directora del centro, Teresa Marinero, en la presentación de los calendarios, aseguraban que no llegaron a imaginar la repercusión que llegaría a tener la propuesta, para la que han sido editados 500 calendarios pequeños y 1.500 grandes, de los cuales la Diputación ha adquirido 208 que hará llegar a cada uno de los ayuntamientos de la provincia.

“Para la Diputación ha sido un orgullo ver a los residentes en la televisión, pero sobre todo lo ha sido ver cómo los trabajadores del centro han visto reconocida a niveles impensables su labor diaria, que no es otra que mejorar la calidad de vida de los residentes; no sólo atendiéndoles como usuarios del centro, sino, sobre todo, como personas que precisan cariño, dedicación, alegrías y comprensión”, subrayaba Miguel Ángel de Vicente enfatizando la atención personalizada por la que la institución provincial lleva años apostando desde el Área de Asuntos Sociales.









“La edición de estos calendarios es sólo un reflejo más de esa atención personalizada, porque cada una de las imágenes que acompaña a cada mes, además de las seis o siete que han quedado fuera, revela la felicidad y la sintonía que tienen con los trabajadores de la residencia”, matizaba el presidente de la Diputación y titular del Área, que bromeaba afirmando que está “deseando inaugurar el año con Fernando y su ‘Born in La Nava’ colgando de la pared o llegar en marzo hasta Abbey Road, y en andador, de la mano de Floren, Mari y Sole”. El presidente, además, le dedicaba unas palabras de cariño a Félix Rodrigo, indicando que, “hasta hace unos meses todos sabíamos que él era el rey de La Alameda, pero desde que se colgó la guitarra para el calendario ya no nos queda ninguna duda y estamos seguros de que el mes de diciembre de 2022 va a estar cargado de rock and roll”.

Ahora, tanto Fernando, como Floren, Mari, Sole y, por supuesto, Félix Rodrigo, serán protagonistas en las paredes de casas y locales de toda la provincia, ya que, como ha indicado Teresa Marinero, los ejemplares han sido distribuidos para su venta en establecimientos de Nava de la Asunción, Cuéllar, Otero de Herreros, Vallelado, Zarzuela del Pinar, Segovia capital, Valladolid capital, Pedrajas de San Esteban, Íscar y Olmedo. En total serán treinta los puntos de venta en estas localidades en los que se podrá adquirir este calendario, al precio de 5 euros cada unidad, cuya recaudación íntegra irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer, en lo que, además, será un homenaje a Mercedes Nieto y Vicky Marugán, trabajadoras muy implicadas en el proyecto que han fallecido durante el último año, así como a Máximo y Eladia, participantes en la iniciativa y quienes también han perdido la vida sin llegar a ver la repercusión de sus fotografías.