El PSOE insiste en que la contratación navideña de Segovia fue irregular y "a dedo"

El PSOE insiste: la contratación navideña de la capital se efectuó "a dedo". El principal grupo de la oposición municipal reitera su opinión, tras analizar los expedientes relativos a esa programación. Clara Martín es la portavoz y hace hincapié en la "falta de transparencia" que ha rodeado todo el proceso y señala de manera directa tanto al alcalde, José Mazarías, como a la concejala de Turismo, May Escobar. Agrega que han sido alrededor de 58.000 euros que, según los socialistas, no tendría que haber asumido el Ayuntamiento. Clara Martín apunta que lo habitual es que el Consistorio ponga condiciones al empresario al que se le encargue este tipo de actividades y no al revés, aludiendo a que se condicionó a que el Ayuntamiento corriese con el gasto del suministro eléctrico, garantizase la vigilancia y seguridad, entre otros elementos, a los que se suma, por ejemplo, la exoneración del pago por ocupación de vía pública.

Audio









La portavoz socialista señala que, a sabiendas de las irregularidades, el equipo de gobierno no ofreció las explicaciones aclaratorias en la comisión extraordinaria de cultura celebrada tras la petición de toda la oposición salvo Vox. Y que solo les han facilitado los expedientes una vez que ha expirado el plazo para poder acudir a la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, Martín carga contra la fórmula de aprobación de los gastos por convalidación, a través de la junta de gobierno local. Algo que, de volver a suceder, contará con el reparo de la intervención municipal, según la portavoz socialista, que ha aludido a una circular emitida desde ese órgano a raíz de todo lo relacionado con la contratación navideña.

Audio









Pero, entonces, si los pagos se han efectuado bajo una modalidad inapropiada, ¿por qué no ha habido una objeción más tajante de la Intervención? Según la portavoz socialista por esa fórmula elegida, a través de la junta de gobierno local, eludiendo un contrato menor o cualquier otra fórmula de contratación pública que habría pasado por el interventor y también el hecho de que no estuviera contemplado en unos presupuestos que, por otro lado, estaban prorrogados desde 2022, después de que los socialistas no presentasen unas cuentas para 2023 en su último año de gobierno.

Informes técnicos

Sobre los expedientes en cuestión, son dos, según Clara Martín. Uno sobre la solicitud para la adjudicación que ella considera que se efectuó “a dedo”, que contó con informes técnicos de Policía Local, bomberos, Parques y Jardines y otros servicios... Informes a los que se hizo poco caso, según los socialistas. Y un segundo expediente relativo a esos gastos sin contrato por unos 58.000 euros en total. Para ello, se habría contado con una memoria justificativa emanada del nivel técnico de la Empresa Municipal de Turismo, sobre la necesidad de pagar el suministro eléctrico, de adquirir material para atajar el barro y los charcos aparecidos en el pavimento del Salón, etc. Martín cuestiona también el motivo de que no haya informe alguno (ni de Policía Local ni de Bomberos ni de ningún departamento) sobre la instalación de dos casetas, entre ellas la churrería, junto a la iglesia de San Martín y, por tanto, separadas del resto del mercado navideño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









Igualmente, y después de que el equipo de gobierno calificase como mero accidente laboral el efecto de la deflagración de una bombona de propano, el 2 de enero, en esa churrería, la portavoz socialista cuestiona el motivo de que el Servicio Territorial de Trabajo de la Junta no haya investigado ese supuesto accidente laboral. Servicio que tiene al frente a Raquel Alonso, que al mismo tiempo es concejala de Seguridad del Ayuntamiento de la ciudad.

Según el relato de los socialistas, en 2022, bajo su gobierno, se realizó una licitación del mercado navideño en la Plaza Mayor el trenecito y la pista de hielo, a través de un procedimiento público, "con tiempo suficiente y de forma transparente". Agregan que, en 2023, una empresa privada ha solicitado la realización de las actividades, coincidiendo "casualmente" con "el capricho de Mazarías". Martín ha aludido a la definición de organización reflejada en el artículo 2 de la Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas en Castilla y León.

Audio









La portavoz socialista sitúa en el 20 de octubre de 2023 la petición de uso demanial de suelo público para el mercadillo en el Pseo del Salón, el tren y la pista de hielo en la Plaza Mayor. El 27 de octubre sería la fecha en la que la Empresa Municipal de Turismo se habría hecho cargo de la seguridad en ese Paseo de la Navidad. Desde esa última fecha y hasta el 9 de noviembre, se elaboraron informes técnicos por parte de Policía Local, Bomberos, Parques y Jardines, Cultura, Residuos, y Obras y Servicios, relativos a la petición del 20 de octubre ya referida.

El 10 de noviembre se haría una segunda petición, para la ocupación de vía pública de dos casetas en la plaza de San Martín, "sin explicar nada más", y otras dos que se sumarían a las 25 ya previstas en el Salón (para un total de 27). Clara Martín remarca que, en este caso, no hay informe alguno al respecto. De ningún servicio municipal. Y que los expedientes a los que han tenido acceso solo hablarían de un informe "posterior" de Cultura, datado el 20 de noviembre y de un técnico, sin formación jurídica. Informe que solo mencionaría las casetas nuevas, sin mayor explicación. El 22 de noviembre se emitía el decreto de Alcaldía para autorizar el Paseo de la Navidad, la pista de patinaje y el trenecito.

Características

En el primero de los expedientes, el de solicitud del empresario jienense, se apunta que "habrá" food trucks, sin detallar cuántos. También se alude a un coste reducido para comerciantes segovianos, sin especificar cuántas casetas se les reservan. También se refleja la instalación complementaria de un parque infantil, con carrusel y tren eléctrico sobre vías y que la pista de patinaje de la Plaza Mayor tendrá 100 metros cuadrados.









Y ese empresario pide que el Ayuntamiento se encargue de decorar el Paseo del Salón, responsabilizarse de los accesos desde la Calle Real, garantizar la instalación para la acometida de las atracciones, asumir los gastos de la energía consumida, velar por la seguridad del espacio y de las casetas y por que todo cumpla con las normas de seguridad. Ante todo esto, los socialistas llaman la atención sobre que el informe de Obras y Servicios determina que el Consistorio no puede dar servicio de luz en el Salón, que el contrato eléctrico es personal y que debe ser el promotor el que lo solicite y que es necesario un certificado técnico de montaje y funcionamiento de la instalación eléctrica.

Incidente y fuga

Igualmente, el informe de Parques y Jardines desaconseja el espacio del Salón para el fin propuesto. La Policía Local apunta que la seguridad debe ser contratada por el promotor y no por el Consistorio y que se les debe avisar para el montaje y desmontaje con media hora de antelación. En este punto, el PSOE recuerda el incidente con la cornisa del centro médico de Los Tilos -con la embestida de un tráiler que se dio a la fuga- durante el desmontaje del Paseo de la Navidad.