Los profesionales del campo de Segovia terminan el año preocupados por su futuro: "Muchos ya han colgado los trastos"

Preocupados por su subsistencia. Así es como se encuentra el sector agrario y ganadero segoviano antes de acabar el 2024. La situación no ha mejorado, y a los problemas ya conocidos como los altos costes de producción, se suman pactos que perjudicarían en gran manera a nuestros ganaderos y agricultores. El acuerdo de Mercosur lo ven en Segovia como una clara amenaza al producto local, ya que su coste será más barato y corre el riesgo de dejar de lado lo que sale de nuestra tierra. El Gobierno de España ha asegurado que lo que venga de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, tendrán los estándares de seguridad y calidad alimentaria, por lo que los requisitos impuestos a nivel nacional también lo van a tener que aplicar en los países mencionados. Estas 'buenas intenciones no convencen a nuestros profesionales. El secretario general de ASAJA en Segovia, Pablo Rincón, ha explicado en COPE que, "hay un comercio libre, pero ellos producen con unas herramientas que no tienen nuestros agricultores y ganaderos".

Aterrados se encuentran nuestros profesionales del campo, no solo por esta competencia que va a llegar, sino también por sus condiciones. Y es que en España, según ha informado el secretario general de ASAJA, cada vez producir les sale más caro para el bolsillo y más con las exigencias a las que son sometidos.

Sin embargo los precios de venta sobre todo en el sector cerealista cada vez es menos, por lo que en muchas campañas están expuestos a pérdidas motivo por el que Pablo Rincón ha confirmado en COPE que ya conoce casos de agricultores que no van a sembrar para la próxima campaña. Recientemente se han llevado protestas por este motivo poniendo el foco en el problema del acuerdo de Mercosur y no descartan nuevas movilizaciones si el Gobierno no atiende a sus peticiones.

En cuanto a la ganadería se refiere, el lobo es el que quita el sueño los ganaderos segovianos. En Europa se ha dado un paso favorable para su control y es que ha pasado de la denominación de especie sobreprotegida a especie protegida, eso quiere decir que ahora van a estar en manos de cada Gobierno las medidas aplicables para el control de esta especie que pone en jaque al ganado de nuestra provincia. Pablo Rincón por este motivo acudió hace 15 días a Europa.

De momento desde ASAJA han confirmado a COPE que el Gobierno de momento no ha mostrado ningún compromiso en este sentido.