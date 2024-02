"Nuevas e importantes" obras se ciernen sobre el inicio de Padre Claret

Nuevas e importantes obras. No un arreglo. Una intervención integral. Ese es el futuro que le espera, una vez más (sería la decimosexta en los últimos años) al tramo inicial de la avenida Padre Claret. José Mazarías es el alcalde de Segovia. El regidor ha recalcado la "enorme preocupación" por el deterioro tan acelerado que se constata en los últimos días, con hundimientos que ya no solo aparecen en las juntas de dilatación, como se señalaba hace dos semanas, sino a lo largo de todo ese tramo comprendido entre la plaza de la Artillería y la calle Soldado Español.

Audio









Mazarías ha recordado que la última intervención, hace un año, contó con la crítica de los populares, entonces en la oposición municipal, por desarrollarse en invierno, con los problemas de fraguado, entre otros, que podían aparecer. También ha puntualizado cómo la idea inicial, que incluía la sustitución de la losa de hormigón que está en el lecho de la vía, se terminó desechando. Todo, según Mazarías, con la intención de tener la calle abierta antes de que llegasen las elecciones municipales del 28 de mayo.

Catas prospectivas

En cualquier caso, ha remitido a lo que determinen los técnicos para conocer el alcance real de lo que haya que hacer para tratar, una vez más, de atajar los problemas recurrentes en esa arteria principal de la ciudad. Y para ello, desde hace días, se efectúan catas en varios puntos del trazado. Pero, ante ese deterioro tan veloz y evidente, ¿se plantea el Consistorio alguna medida inmediata, para tratar de que el mal no avance? Por ejemplo, ¿cortar la vía sería una posibilidad? Según el regidor, no, porque el tramo debe cumplir la labor para la que se ideó.

Audio









Ideas para el futuro

El alcalde ha recordado la idea que maneja para el futuro de limitar la vía a un solo sentido, creando un circuito con la calle San Gabriel, reduciendo el paso de vehículos y, singularmente, de los de grandes dimensiones, como los autobuses urbanos. También existe la posibilidad de introducir lanzaderas en el contrato de transporte urbano... pero antes de que llegue todo eso, se debe encontrar una solución definitiva para esa calle. Mazarías no sabe hasta qué punto habrá que actuar, pero no se resigna a que ese tramo se concibiera tan mal originariamente que no sea posible encontrar la manera de atajar sus disfunciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









Lo cierto es que parece que hay que ir mentalizándose de nuevas obras, de calado en alcance y duración, en ese tramo de Padre Claret.