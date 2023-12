Los hitos en la atención de Cáritas Segovia durante 2023

Cáritas Diocesana de Segovia dice adiós a un año 2023 que ha abierto proyectos importantes en distintos ámbitos de ayuda y acompañamiento para la ciudad, y confía en que 2024 pueda consolidar éstos y otros con el apoyo de nuevos socios y donantes que quieran contribuir económicamente con la acción solidaria de la organización.

El director de Cáritas Segovia, Ángel Anaya, destaca como principales hitos del año a punto de finalizar la apertura de la tienda de ropa solidaria Moda Re-, la del Espacio para Personas Sin Hogar y la inauguración del aula T-Forma para la formación en competencias digitales; todos ellos desarrollados con subvenciones procedentes de los Fondos Europeos, y sin olvidar el acompañamiento diario que se presta en los distintos programas que se desarrollan a lo largo de los 365 días.

Sobre Moda Re-, Anaya valora la acogida que la sociedad segoviana ha tributado a la tienda abierta el pasado mes de octubre en la calle José Zorrilla 117, y a falta de contar con los primeros balances económicos, señala que “hay movimiento de público todos los días y muchas ventas, por lo que confiamos en poder ampliar servicios de cara a 2024”. Además, indicó que la apertura ha supuesto un gran incentivo para normalizar la ayuda a las personas más vulnerables. “Moda Re- no es una tienda más, y no trata únicamente de dar un segundo uso a la ropa, sino de favorecer la integración a las personas que por su situación no cuentan con los recursos suficientes para poder comprarla”.

La demanda incrementa el horario

La apertura del Espacio para Personas sin Hogar mejora sustancialmente la ayuda que se presta a quienes no tienen un techo donde cobijarse. De este modo, Cáritas ofrece en su sede “un espacio de acogida, un lazo de unión con los demás”, según asegura el director de Cáritas. Así, en poco más de un mes, se ha pasado de abrir dos días a la semana a la apertura casi diaria de las instalaciones en la sede de la Calle Desamparados, gracias a la labor de los voluntarios, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con un recurso de estas características.

La puesta en marcha del aula T-Forma para la capacitación en competencias digitales en Segovia completa la oferta formativa con la que Cáritas Diocesana cuenta en este ámbito, que se extiende también a Cuéllar y El Espinar, y permite poder atender a la demanda de los participantes en este ámbito no solo a través de cursos reglados, sino con píldoras formativas que permiten abordar cuestiones específicas para salvar la brecha digital que dificulta el acceso a muchos servicios.

Situación económica delicada

Ángel Anaya valora y agradece la colaboración de la sociedad segoviana en las acciones y proyectos de Cártas, pero reclama que se concrete en un aumento de socios y donantes, que en los últimos años ha visto reducido su número en un 30%. Este hecho hace que la situación económica de la entidad “comienza a ser delicada, no por la falta de solidaridad de los segovianos, sino porque la crisis nos afecta a todos, por lo que hago un llamamiento a aquellas personas que quieran colaborar bien como socios o como donantes a acercarse a Cáritas y concretar su solidaridad también a través del apoyo económico”.