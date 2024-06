Los avances de la Diputación de Segovia para contar con bomberos propios

Hoy hablamos del SEPEIS: el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación. O, más coloquialmente, de los bomberos de la institución provincial, del servicio que trabaja para poner en marcha. Un proceso que ha recordado en Mediodía COPE en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, estableciendo actuaciones y plazos.

Uno de los aspectos relevantes ha sido la reelaboración de la memoria definitiva del servicio, después de que el documento original fuera judicializado por la oposición socialista. Se ha conformado una comisión técnica para confeccionar una nueva memoria. Y, ¿qué había que cambiar o incorporar? Pues, según De Vicente, los aspectos sociales y jurídicos no tenían reparo, pero sí algunas bases técnicas, que según reconocía la sentencia, sí que aparecían en otros documentos administrativos, pero que deben figurar de manera explícita en la mencionada memoria.

¿Un ejemplo? Los proyectos técnicos de los dos parques, que se ubican en Palazuelos de Eresma (en Quitapesares) y en Boceguillas. Están al detalle en documentos paralelos, pero en la memoria solo aparecía su coste. A esas incorporaciones se refería De Vicente.









El presidente no ha ocultado que esa reelaboración ha acarreado un retraso de algunos meses, aunque desde el convencimiento de que era mejor la adecuación, no porque la sentencia condicionase a no continuar con el proceso de implantación hasta que no se modificase la memoria, según De Vicente. En cualquier caso, está culminada la construcción de los dos parques, desarrollándose ahora obras complementarias, que acabarían a principios de verano, calculan en la Diputación.

Selección de profesionales

Hoy mismo se ha publicado la plaza de coordinador técnico del servicio y los interesados pueden presentarse hasta el 21 de junio. Es un puesto de libre designación, que se sumará a la jefatura de servicio que encarna Raquel Fernández. Esa designación se concretará antes de acabe junio. Y en septiembre están previstas las pruebas de selecciones de profesionales, a las que se espera la concurrencia de más de 900 personas. Por eso, la resolución se demorará hasta finales de año, estima De Vicente, dado ese volumen de candidatos.









Y eso llevará también a una prórroga de los convenios con el Ayuntamiento de la capital y con la Diputación Provincial de Valladolid, cuyos bomberos acuden a los avisos que se dan en zonas determinadas del territorio provincial.