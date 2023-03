La guía de comunicación inclusiva y no sexista de la Diputación de Segovia regula su lenguaje administrativo

La diputada de Servicio de Asuntos Sociales, Azucena Suárez y el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez han presentado esta mañana la Guía de comunicación inclusiva y no sexista de la Diputación de Segovia con el fin de regular el uso inclusivo del lenguaje administrativo entre los miembros de la organización. La Guía consta de doce apartados que conducen a quien la lee a comprender por qué es necesario utilizar un lenguaje inclusivo. Este es el punto de partida para introducir, más adelante, “cuáles son los principales problemas que crea el uso sexista del lenguaje y a través de que fórmulas podemos combatirlo”, tal y como ha explicado Azucena Suárez. Por otro lado, en estos apartados también se aborda la importancia de las imágenes en la comunicación, de manera que “a través de las webs corporativas, noticias o carteles, las imágenes que elegimos deben reflejar el mundo diverso y no estereotipado en el que vivimos”. Para finalizar, la guía hace un llamamiento al compromiso, apelando a la lectora o lector a combatir las resistencias que puedan tener sobre el uso no sexista del lenguaje.

Esta Guía es uno de los compromisos recogidos en el I Plan de Igualdad de la Diputación de Segovia, aprobado en el Pleno del mes de julio, “en coherencia con el compromiso hacia la Igualdad que la Diputación tiene dentro de su propio organigrama”, ha destacado Jaime Pérez. Por ello, en los próximos cuatro años, se realizará un trabajo transversal de igualdad de género en todas las áreas de la Diputación, con el fin de alcanzar la igualdad real a través de distintas medidas plasmadas en un cronograma.

En la andadura de dicho Plan, que supone el diseño y ejecución de las diferentes acciones está esta Guía “recalcando el compromiso de elaboración y difusión de un manual para un uso inclusivo del lenguaje administrativo”, de manera que para dar cumplimiento a este punto y al uso no sexista del lenguaje al que, “como institución, nos obligan diversas leyes, la Diputación de Segovia, a través de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, ha elaborado esta guía de comunicación no sexista que facilitará la incorporación del lenguaje inclusivo y las imágenes igualitarias no solo dentro de la Diputación, sino entre las entidades locales”, ha concluido Azucena Suárez.









Por último, Jaime Pérez también ha explicado el desarrollo del Plan de Igualdad que ya está acometiendo el asesoramiento y orientación a los ayuntamientos en esta materia, también se ha impartido un curso de lenguaje inclusivo para trabajadores de la institución, se ha aprobado el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, se está incluyendo la perspectiva de género en las campañas de la Diputación y se está llevando a cabo la adaptación de textos administrativos, entre otras cuestiones.