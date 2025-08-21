Detenidas en Segovia por pertenecer a un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos

La Policía Nacional ha desmantelado en Tenerife una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, al favorecimiento de la inmigración irregular y a la prostitución coactiva. El grupo actuaba principalmente en el municipio de Puerto de la Cruz. En Segovia detuvieron a dos de las integrantes

Los investigadores detectaron que la actividad delictiva estaba dirigida por tres mujeres. Ellas se encargaban de captar y trasladar a mujeres en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España, con el único objetivo de obtener beneficios económicos.

El operativo se activó en julio, al descubrir que una de las sospechosas intentaba abandonar el país a través del aeropuerto de Tenerife Sur. En ese momento fue detenida. Las otras dos integrantes habían huido a la península, pero finalmente fueron localizadas en la provincia de Segovia.

Para cerrar la investigación, se realizaron registros en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, donde se ejercía la prostitución y donde se incautó material informático y documentación relevante, y otro en Segovia, donde fueron arrestadas las otras dos investigadas.

Las tres mujeres fueron puestas a disposición judicial: dos ingresaron en prisión provisional y la tercera quedó en libertad con cargos.