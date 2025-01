Los consejos que debes tener en cuenta ante la subida de los precios en el supermercado

El 2025 ha iniciado y lo van a notar nuestros bolsillos. Sí, los de cualquiera, ya que con el año nuevo se ha recuperado el IVA de los productos básicos, es decir aquellos que compramos todos habitualmente. La leche, el aceite de oliva, la fruta o la verdura, experimentarán una subida al 4% y en casos como el de la pasta o el aceite de semillas al 10%.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideran que a día de hoy es precipitado recuperar el IVA que teníamos antes de que se disparasen los precios, ya que no es que hayan bajado sino que se han estabilizado en lo alto. Itziar Fernández es portavoz de la OCU y ha explicado que, "no es que hayan bajado el precio, es que han moderado esa subida que experimentó durante 2023 y 2024. No es momento todavía de quitar esta medida y volver a ese IVA que vamos a tener a partir de ahora"

Desde la OCU han pedido además que cuando se apliquen medidas de este tipo se tengan en cuenta también productos como la carne o el pescado que se deben considerar como básicos. La recuperación del IVA en este tipo de alimentos imprescindibles en nuestra dieta ha sido progresiva porque ya en 2024 en el mes de octubre pasó del 0 al 2% y ahora se duplica al 4%.

los consejos para ahorrar en la cesta de la compra

Con motivo de la subida de los precios, desde la Organización de Consumidores han ofrecido una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando acudamos al supermercado.

La principal es comparar en las distintas superficies, en el comercio de proximidad y en el comercio de barrio. Además han aconsejado, "decantarse por aquellos productos de temporada que suelen ofrecer mejores precios e intentar ajustarnos a un presupuesto establecido"

Sobre esto último saben que el ajuste es complicado por "cómo funciona nuestra economía", pero hay que intentarlo, así como buscar aquellas ofertas supongan un precio más económico.