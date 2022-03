Conoce la actividad de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia

¿Qué es AJE?

AJE Segovia es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia. Hacemos crecer Segovia acompan?ando, asesorando, representando y promocionando a los Jo?venes Empresarios de la provincia. Somos un motor de transformacio?n mediante una comunidad de emprendimiento dina?mica, cercana y creativa que ofrezca experiencias, encuentros, oportunidades de crecimiento y consolidacio?n profesional.

En Aje Segovia, colocamos a nuestro asociado en el centro del movimiento. Escuchamos sus necesidades y resolvemos sus dudas, le apoyamos frente a las instituciones y le facilitamos el trabajo mediante convenios, asesoramiento y formacio?n. Queremos que nuestro grupo de accio?n sea integrador y fuerte por dentro para irradiar sinergias hacia el exterior. Generamos oportunidades de crecimiento y expansio?n haciendo de AJE un equipo fuerte, que actu?a y que tiene capacidad de influir en su entorno.

¿Por qué asociarse?

Hay un proverbio que dice “SI quieres ir rápido camina solo. Si quieres llegar lejos ve acompañado”. He formado parte de varias asociaciones, esta es la segunda asociación en la que ejerzo el papel de presidenta y si hay algo por lo que creo y confío en el Asociacionismo es por los beneficios que genera.

Rodearte de personas que tienen tus propios intereses, que caminan en una dirección parecida, con visiones similares, que se encuentran en sintonía con tus ideas y tus propósitos es muy enriquecedor, no sólo para tu propio negocio sino también como persona. Ya que en el camino encuentras amigos, posibilidades de negocio y sobre todo aprendizaje y conocimientos.

Qué aporta al asociado¿?

Lo que suele buscar nuestros socios en AJE es:

Red de seguridad.

Visibilidad de su negocio.

Compartir.

Pertenecer, formar parte de un movimiento, sentirse u?til o crecer y actuar.

Gente dina?mica y activa

Y todo esto nos gusta hacerlo de una manera divertida y lúdica, ya que lo cortés no quita lo valiente, ya pasamos muchas horas dedicadas a nuestro trabajo, se trata de crear espacios distendidos donde desarrollar y trabajar la creatividad. Nuestro lema es 'Fortalece nuestra provincia impulsando tu negocio'.

¿Aporta algo a la sociedad segoviana?

Aporta mucho a la sociedad segoviana ya que los jóvenes empresarios formamos parte del tejido empresarial y de lo que es el futuro empresarial de Segovia. Por lo que si se trabaja en fortalecer las redes de negocio en consolidar las empresas y permitir que, en la medida que cada uno quiera y pueda, crezca y evolucione estamos trabajando para un futuro sostenible y viable en el tiempo estamos generando valor y riqueza para y por nuestra tierra. Contribuyendo a generar nuevos puestos de trabajo, soluciones empresariales que permitan que las personas no se tengan que ir de su tierra o que no se tengan que buscar los recursos fuera de ella. Sino generar un entorno colaborativo en donde haya un beneficio común.

En definitiva en trabajar por un tejido empresarial viable y sostenible en el tiempo de una manera común y responsable. Además a través de la Asociación una de nuestros objetivos es acercarnos a los potenciales socios, a las generaciones futuras, a la base, es decir a los jóvenes y niños. Acercar la empresa al mundo educativo, para que la conozcan y descubran los beneficios que tienen, aportando una perspectiva de trabajo.

Un pensamiento que tengo desde hace un tiempo, especialmente desde que empecé a trabajar por mi cuenta es que creo que vendría muy bien a cualquier persona cuando termina sus estudios, igual que hay un año de Erasmus, pues montara por un año su propio negocio. Creo que aprendería muchas cosas, principalmente de uno mismo, de las capacidades y habilidades que tiene, como desenvolverse en el mundo laboral, trabajar la frustración, la creatividad para buscar soluciones y alternativas y por otra parte, para valorar el trabajo y el esfuerzo de lo que significa construir una empresa y no sólo eso sino que se mantenga en el tiempo.

¿En qué se diferencia de la Federación Empresarial Segoviana (FES)?

La FES aúna a todos los colectivos empresariales y representa a todos los empresarios de Segovia. AJE forma parte de ese paraguas que representa FES con la principal diferencia que esta dirigido a los jóvenes empresarios, la diferencia es el alcance, nuestros socios tienen fecha de caducidad por su edad. Que en un proceso normal lo habitual es que el socio de AJE en un futuro pase a formar parte de la FES.

Hablemos un poco de tu trayectoria.

Estudié biología en Segovia, lo que me llevó a mi primer trabajo que era una consultora de sistemas de gestión. Empecé trabajando con las organizaciones en diseñar sistemas de gestión ambientales y de calidad. Estuve varios años en diferentes consultoras y la que marcó un punto de inflexión en mi trayectoria profesional fue una consultora exclusiva del sector sanitario privado lo que hizo que me especializara en calidad asistencial y seguridad del paciente. La última compañía en la que trabajé fue en una multinacional en el área de certificación, en donde estuve más de 7 años. Empecé como auditora de calidad, medio ambiente y responsabilidad social, siendo mi especialidad el sector sanitario y sociosanitario y los últimos 3 años mi puesto era desarrolladora de negocio a nivel nacional del área sanitaria, sociosanitaria y farmacéutica.

Cuando di el salto a trabajar por mi cuenta y diseñar mi propia empresa, decidí transformar el concepto de consultoría de sistemas de gestión a un concepto más evolucionado, en vez de ser una consultora o asesora convertirme en lo hoy por hoy se llama “agente de transformación”. Es decir, evolucionar la consultoría a trabajar con las organizaciones en “cultura organizacional” que implica un nivel más que la gestión de la organización, es decir trabajar con los valores de la empresa, las personas, con sus estilos de liderazgo la gestión de sus equipos, al final las personas son el principal motor de la organización, lo que permite que una organización pueda o no evolucionar de una manera sostenible y viable en el tiempo. Alineado también con la responsabilidad social, tanto a nivel interno como externo ya que tiene bastante relación con lo que son los valores y los principios éticos de la organización.

La manera que tengo que de abordar este modelo de “culturar organizacional” es a través de la formación, el asesoramiento o consultoría y el coaching. Y ese es realmente uno de mis principales proyectos en lo que estoy trabajando, llevar estos modelos de organización a las diferentes empresas, ya sean del ámbito ´publico o privado, independientemente de su actividad. Un reto para mí es poder hacerlo con las empresas segovianas, ya que una parte significativa de mi trabajo lo desarrollo fuera de Segovia, trabajo mucho a nivel Nacional.

¿Qué objetivos has marcado como presidenta de AJE?

Los objetivos están trabajados con las 8 personas que constituimos la Comisión Ejecutiva que me gustaría mencionarles ya que sin ellos el proyecto en el que hemos estado trabajando y que queremos desarrollar en Segovia no sería posible, al fin y al cabo yo soy un mero director de orquesta sin ellos no sería posible. Debido a que el proyecto de AJE Segovia es relativamente grande y extenso, para no perder perspectiva decidimos constituir Comités de trabajo que están liderados por cada uno de los miembros de la Comisión.

Me acompañan:

Enrique Velázquez que es el Vicepresidente y coordinador del Comité. Técnico y de ética.

Iría Heredia, secretaria y a su vez coordinadora del Comité de Formación.

Jorge Rapp, tesorero y como no podía ser de otra manera coordinador del Comité Económico.

Celia de Coca, Coordinadora del Comité de Comunicación.

Álvaro Martín, Coordinador del Comité Rural.

Borja Sanz, Coordinador del Comité de Eventos.

Miguel Ángel Martín, Coordinador del Comité Comercial y de Marketing.

Y además de mi función como Presidenta, actualmente también coordinado del Comité de Relaciones Institucionales

Desde nuestros inicio como nuevo Comité Ejecutivo las líneas estratégicas en las que hemos estado trabajando los podríamos resumir en los siguientes objetivos:

Mejorar la visibilidad y la imagen de AJE Segovia, lo que implica no sólo visibilidad de la propia asociación sino de los socios que lo constituyen. Para ello estamos trabajando en nuestra imagen y los canales de comunicación.

Abordar el ámbito rural: creemos que hay un tejido empresarial joven en el ámbito rural y nos gustaría llegar a él, como comentaba antes conocer sus expectativas y necesidades y poder exportar actividades y cosas que estemos trabajando en Segovia capital al ámbito rural.

Generar espacios en donde los socios o potenciales socios nos conozcamos, compartamos nuestras dudas e inquietudes, donde generar sinergias y ayudar a crecer a la asociación. Esto lo vamos a hacer abriendo los comités de trabajo a los socios para que participen de forma activa con la Comisión Ejecutiva y sean una parte implicada en la evolución y el desarrollo de la Asociación. Nos gustaría generar una red de confianza en donde conociéramos las necesidades y expectativas de nuestros socios y por ende del colectivo que representamos para trabajar en buscar soluciones.

Trabajar el sentido de pertenencia a nuestra tierra : somos un movimiento que gana fuerza día a día, que se preocupa por generar entornos de intercambio creativos y productivos, y que es un trampolín para el emprendimiento segoviano. Queremos socios que, como nosotros, entiendan que el bien a la comunidad es nuestra primera responsabilidad actuando de forma honrada, responsable, comprometida y sostenible. Es así como el empresario enriquece la sociedad.

Ofrecer conocimientos: nuestro know-how, asesoramiento, información sobre el tejido local, intercambiamos informacio?n entre empresarios. Y en un futuro poder ofrecer formaciones según vuestras necesidades. En líneas generales queremos generar comunidad con nuestros socios, hacer un proyecto común que a través de nuestros negocios permita también crecer y evolucionar el tejido empresarial de nuestra tierra. Desde que comenzamos con este proyecto en Junio de 2019 hemos pasado de tener unos 30 socios a la actualidad que somos más de 90.

Perfil de los socios

Nuestros socios son jóvenes empresarios tanto de Segovia Capital como de la Provincia. Representamos a todas las actividades empresariales, tanto del sector servicios como el industrial. El 85% son autónomos o micropymes de 5-10 trabajadores. Y el resto son representantes de empresas familiares como es el caso de José Luis Tejedor del Grupo DIBAQ, María José Tapias de NATURPELLET o Pedro Ruíz de ALMA DE CARRAOVEJAS.

Respecto a la representación femenina, estaríamos en torno al 50% del total de nuestros socios. Actualmente representamos, en número de socios, la segunda AJE más grande de Castilla y León. La primera es León y luego somos nosotros. Seguidos de Burgos, Valladolid y Salamanca.

Próximas actividades de AJE

Para los socios a próxima actividad de AJE es el 24 de Marzo que tenemos un taller sobre la Emprende guía que hemos hecho de Ciberseguridad. A las 18:30 en la Casa Joven.

El 7 de abril de 15:30 a 17h. Tenemos un networking en el Centro de la Cárcel de Segovia. El fin de la actividad es que cualquier joven empresario o persona que esté envías de emprender pueda conocer otros emprendedores y encontrar posibles vías de colaboración o potenciales clientes. Aprovechamos para invitamos a las personas que estén interesadas a acudir y conocernos pueden encontrar la información para inscribirse. a través de la página web y las RRSS tanto nuestras como de la Concejalía de Juventud.

Ambas actividades se enmarcan dentro del proyecto Emprender Es Juventud que tenemos con el Ayuntamiento de Segovia. También el 30 de Marzo tenemos un taller de 18-20h. Sobre la Emprendeguía de Facturación electrónica a través de FACE en el Espinar organizado conjuntamente con este Ayuntamiento.