El candidato a la alcaldía del Partido Popular, presenta unas listas renovadas y apuesta por la innovación

Un equipo sólido y comprometido, con personas que proceden de muy diferentes ámbitos y que aportan experiencia, profesionalidad, cercanía e ideas.

Integradas por hombres y mujeres. A día de hoy solo se conocen 4 de estos miembros, entre los que se encuentran: La atleta, Carolina García, la presidenta de la Federación de Barrios Incorporados, Silvia Pasarón, el coordinador de actividades culturales del Teatro Juan Bravo, Marco Antonio Costa, y el actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Segovia, José Luis Huertas, forman parte del grupo de personas con las que Pablo Pérez quiere impulsar Segovia y hacer que salga del estancamiento, en el que a su juicio, se encuentra sumida desde hace 16 años.

Pablo Pérez asegura que “En Segovia se sigue hablando de los mismos problemas que desde hace una década”, “Somos la tercera capital de provincia más pequeña de España”. Considera que el gobierno socialista no ha sabido o no ha querido explotar las numerosas cualidades que tiene la capital.

El nuevo candidato llega pisando fuerte y acusa a la Alcaldesa de haber malgastado 28 millones de euros referentes al edificio el CAT. Un dinero que a juicio de Pablo Pérez podría haberse invertido en numerosas infraestructuras.

Creen que la única forma de tener un cambio, es teniendo al Partido Popular al frente. Todavía no adelantan el porcentaje de renovación, pero si aseguran que vienen con ganas de hacer cambios. Asegura que el gobierno actual no ha luchado, no ha sido ambicioso y ha jugado al conformismo.

El candidato popular y su equipo se han fijado como objetivo frenar la pérdida de población y conseguir que los segovianos no se vean obligados a marcharse, lo que pasa, a su juicio, por mejorar el suelo industrial que permita a las empresas establecerse y generar empleo, por tener una ciudad en buenas condiciones, accesible e integradora, amable para vivir y con unos servicios públicos de calidad, entre otras muchas cosas.