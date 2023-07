El Ayuntamiento de Segovia tiene hasta el 3 de agosto para que el Pleno apruebe la memoria de gestión del CIDE

Licitar en 15 ó 20 días. Es el plazo que maneja el alcalde de Segovia, José Mazarías, respecto a la auditoría que anunció que efectuaría en el Ayuntamiento si ganaba las elecciones del 28 de mayo y obtenía el bastón de mando de la capital. Un estudio para conocer en detalle el estado del Consistorio después de dos décadas de gobiernos socialistas. En los micrófonos de COPE, Mazarías ha indicado que ya han contactado con varias empresas especializadas en este tipo de cuestiones y que ahora se debe definir cuál es la opción más completa y ventajosa.

Entretanto, el equipo de gobierno continúa dibujando esa situación con la que se han encontrado. Después de que cada concejal ya haya tomado contacto con cada uno de los servicios y el personal, ahora será el regidor el que recorra cada departamento. De momento, sí que han encontrado, relata Mazarías, algunos déficit de información, lo que ha ocasionado descubrimientos de situaciones desconocidas.

Por otro lado, ha señalado que el anterior equipo de gobierno no había cerrado el expediente relativo al edificio de Emprendedores del CAT (el CIDE) y el proyecto de ocupación de espacios para el centro de innovación de la Formación Profesional, el CITAR, anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El nuevo equipo del PP quiere definir la implicación que tendría ceder esos espacios concretos marcados por el Ministerio de Educación para el uso del edificio por parte de otras empresas tecnológicas que quisieran asentarse allí. Mazarías subraya también que hay que tener en cuenta la posibilidad de que, a corto plazo, sea otro Ejecutivo el que esté al frente del Ministerio de Educación. Y en todo esto aparece el plazo para tener aprobado el plan estratégico, con el regalmento de uso y la ordenanza fiscal para la ocupación de los espacios de un edificio que sigue pendiente de recepción. Por ello, el alcalde apunta que se pedirá una prórroga que dé algo más de margen.

Sobre este particular, la portavoz municipal del PSOE, Clara Martín ha reconocido en declaraciones a COPE que la ordenanza fiscal sobre los precios y tasas a aplicar el alquiler o cesión de espacios en el CIDE sí que está pendiente. La anterior alcaldesa ha argumentado que esa ordenanza debe acometerse una vez se apruebe la memoria de gestión del CIDE, con el reglamento de uso de ese espacio. Y esta acción es la que tiene poco margen para acometerse, puesto que el expediente caduca el 3 de agosto. Sin embargo, Clara Martín sostiene que en el caso de este documento sí que se ha dejado ya redactado y solo faltaría que se sometiera al Pleno para su aprobación.

Cabe pensar que mientras el edificio siga en obras (porque siguen faltando remates para su construcción que permitan al Ayuntamiento recepcionar el proyecto) no se puede avanzar en la ocupación del edificio. Ya sea por parte de empresas interesadas o del Ministerio de Educación para el proyecto del CITAR. Clara Martín matiza que se puede avanzar, pero solo en la tramitación administrativa. Pero, efectivamente, no se puede formalizar contrato o cesión alguna mientras las obras no se hayan culminado y no se produzca esa recepción del inmueble. Así que, se ha inicido un mandato corporativo más en la ciudad en el que hay que hablar del CIDE, del CAT, del edificio de Emprendedores, de unas obras que parecen no acabar nunca.









La incompatibilidad de Antonio Reguera

Y en el Ayuntamiento de la capital se da una circunstancia, digamos, curiosa. El concejal socialista Antonio Reguera presenta una causa de presunta incompatibilidad, al estar al frente de una empresa que mantiene hasta tres contratos con el Ayuntamiento, en algún caso ligados a las obras de remate del CIDE. De hecho, Reguera no acudió por este motivo al Pleno de organización celebrado el pasado viernes. Mientras, se ha abierto un plazo de diez días para que solucione la cuestión que, según la portavoz del PSOE, Clara Martín, se va a solventar sin mayor incidencia.

Reguera figuraba en el puesto octavo de la lista socialista y accedía al grupo municipal tras la renuncia de la número tres, Ana Sanjosé, a tomar posesión de su acta. Lo cierto es que la situación personal de Antonio Reguera era previa a su inclusión en la lista electoral y, por tanto, anterior también a la renuncia de Sanjosé, y a la toma de posesión de su acta como concejal, a pesar de que mantener contratos con la Administración es una de las causas de inelegibilidad que plantea la Ley Electoral. Pero no ha habido movimiento para solventar el problema hasta ahora y a eso también ha respondido en los micrófonos de COPE Clara Martín.

