El alcalde de Segovia afirma que la contratación navideña se hizo siguiendo el ejemplo socialista

Después de que la oposición socialista haya insistido en las dudas sobre la contratación de la programación navideña, el equipo de gobierno reitera su defensa a todo el proceso. El alcalde, José Mazarías, considera que la portavoz del PSOE, Clara Martín, tiene “obsesión por la crítica”, lanzando acusaciones sin demostrar nada y usando medias verdades que él identifica con mentiras. En ese sentido, el regidor no admite que la contratación navideña se efectuase “a dedo”, sino según las bases presupuestarias de las cuentas de 2022, prorrogadas en 2023 cuando gobernaban los socialistas. Remarca que es una fórmula de contratación utilizada por el PSOE.

Sobre la circular emitida por la Intervención municipal para evitar estas prácticas, Mazarías sostiene que busca corregir precisamente esas maneras que se empleaban anteriormente y que se ha hecho para controlar el nuevo presupuesto de 2024. Igualmente, señala que en 2023 se emitieron casi tres mil facturas convalidadas -y, por tanto, sin proceso de contratación- por un valor total de 9'3 millones de euros. La concejala de Turismo, May Escobar, (también señalada por los socialistas) subraya que la convalidación no cuenta con un límite en su cuantía, a diferencia de los contratos menores.

El equipo de gobierno reitera que no tuvieron mayor margen de maniobra a la hora de organizar y contratar la oferta navideña, tras acceder al mando de la ciudad. Por eso, dicen, emplearon la fórmula en cuestión.

Tanto Escobar como Mazarías han rechazado otro de los argumentos de Clara Martín, que aseguraba que no se pueden saltar los informes técnicos, al ser vinculante. Los populares argumentan que se trata de recomendaciones, aludiendo, por ejemplo, al emitido por Parques y Jardines indicando que el Salón no es idóneo para estos eventos. O el de Policía Local sobre que la vigilancia y seguridad debería correr a cargo de empresario responsable de la programación y no del Consistorio. Sobre el incidente de la churrería, el alcade garantiza que el responsable de riesgos laborales de la Junta de Castilla y León se personó en el lugar, emitiendo un informe al respecto.

Material sin control

Pero sigue el fuego cruzado, porque el alcalde ha hablado de nuevos hallazgos de material sin inventariar ni cuidar, dice, en espacios municipales que podrían destinarse a otro uso más provechoso que, como meros trasteros. Llama la atención sobre el gasto que ha supuesto en el pasado para las arcas municipales. Y ha puesto el ejemplo del local anexo a la sala de estudio de San Lorenzo, donde se ubicaba la sede de Paramotion Films.

No muy lejos de allí se ubica la escuela infantil La Senda, de titularidad municipal. Bajo sus instalaciones, tres plantas que almacen un sinfín de enseres. Según Mazarías, inservibles y sin control alguno.

Y entre los hallazgos, material que perteneció en su día al teatro Cervantes.

