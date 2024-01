¿Ha accedido la exalcaldesa de Segovia a información municipal que no le corresponde?

Todo se ha desatado en el Pleno que ha celebrado este viernes el Ayuntamiento de la capital. La sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, carente de contenido de relevancia, por lo que nada hacía presagiar que lo más destacado llegaría en el capítulo de ruegos. En ese momento, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Rosalía Serrano, ha tomado la palabra para hacer un ruego muy peculiar. Un ruego dirigido a la portavoz socialista y exalcaldesa, Clara Martín, instándole a tratar con respeto a los funcionarios municipales.

Palabras que han generado revuelo en el salón de plenos. Mientras unos sostenían que el gobierno municipal no hace ruegos, otros indicaban que el reglamento impide aludir de manera personal a un miembro de la Corporación... el alcalde, José Mazarías, no parecía tener demasiado claro si los ruegos daban opción a debate... Finalmente, la secretaria general ha aclarado que sí podía haber debate pero no votación y que los ruegos deben dirigirse a un órgano de gobierno pero no personalizar. Serrano elevaba el ruego a la Corporación, eludiendo la alusión a Clara Martín, pero la polémica estaba servida.

Entre el cruce dialéctico, con llamadas al orden incluidas, con retirada del uso de la palabra... la exregidora desvelaba un problema relacionado con los certificados digitales. Con el suyo. Una situación que le habría dado acceso a 26 notificaciones dirigidas al Consistorio. Un acceso que no debería tener tras su salida del gobierno.

Clara Martín eludía responsabilidad alguna, insistiendo en que revocó su certificado digital tras el traspaso de poder y cuestionando la actitud de los populares si han conocido que tenía acceso a datos que no procedían.

Lo cierto es que la socialista reconoce haber recibido esas 26 notificaciones. Su explicación es que, no tuvo conocimiento de la llegada de las 25 primeras y sí de la vigesimosexta, que habría abierto por error. ¿Por qué? Según ella, porque esa notificación llegó a su correo personal. Entonces, ¿las anteriores no? ¿Solo llegó esa a su correo personal? Pues justo a continuación dice que no, que a su correo personal llegaron todas...

Hipótesis

Cabe entonces la posibilidad de que las 25 primeras fueran consultadas por la exalcaldesa después de haber sido abiertas en el Ayuntamiento (de lo que quedaría constancia) y que la vigesimosexta la abriese la primera, dejando ese rastro. Cabe también la posibilidad de que no abriese las primeras y que en la última cometiese el error al que se refiere. Ella sostiene que, en cuanto eso pasó y tuvo conocimiento de la situación, lo comunicó al jefe de Informática del Consistorio, a la jefa del registro municipal, al responsable de fondos europeos en el Ayuntamiento, a la jefa del gabinete de Alcaldía y que trató de comunicarse por teléfono con la primera teniente alcalde, concejala de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Rosalía Serrano, sin conseguirlo. Todo en este mes de enero, mientras que el mandato corporativo arrancaba en junio de 2023. Además, dio traslado de la situación al Cuerpo Nacional de Policía, que investiga si ha habido alguna disfunción respecto a la confidencialidad digital de Clara Martín.

Entretanto, la portavoz socialista ha anunciado a los medios de comunicación que solicita un encuentro con el equipo de gobierno del PP, a la mayor brevedad posible, para tratar de rebajar el clima que se respira entre los dos principales grupos políticos del Ayuntamiento.