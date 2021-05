LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES: OTRA LABOR EJEMPLAR DE CÁRITAS

La labor social de Cáritas es muy variada. Además de los programas más conocidos como la atención a inmigrantes, el ropero o el apoyo escolar, el Servicio de Atención de Adicciones y Prevención es uno de los más necesarios, en el que se requiere una especial preparación y sensibilidad en el trato con sus usuarios. De este servicio, del que forman parte cuatro profesionales y un gran equipo de voluntarios, hablamos hoy con Emma Brunicardi, técnico de Cáritas Diocesana de Segovia.

Este servicio consta de dos partes diferenciadas: la de la prevención temprana con familias con hijos desde los nueve años de edad en los casos de mayor riesgo y la dedicada propiamente a la atención a adicciones ya detectadas, que comienza desde los trece años. En el primer caso, Emma considera imprescindible la labor de comunicación y el ejemplo de los adultos: el trabajo de prevención es fundamental. Cáritas lo realiza de forma general, universal, pero la clave son las familias, algo en lo que insiste nuestra invitada. Por otra parte, el perfil de los usuarios del servicio de detecciones es enormemente diverso: chicos y chicas, hombres y mujeres pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos y procedentes de todo tipo de familias, estables y desestructuradas. El consumo de droga no entiende de fronteras sociales.

Pero no sólo existe este tipo de consumo. Marta y Emma conversan sobre las nuevas adicciones de los jóvenes al mundo digital: redes sociales, juegos, apuestas, etc. Emma nos explica que lo importante no es el tiempo que se dedica –o se pierde– delante de la pantalla, sino si la persona es capaz de ser dueño de sus emociones y decisiones, si se puede evitar la ansiedad o la agresividad. Y recomienda a todos, también a los adultos, la desconexión digital, cuidando el tiempo de las comidas, el sueño, el ocio y el estudio.

Sólo dos días después de su presentación, El Espejo invita a Daniel Martín para que nos hable del Año Jubilar Henarense, con motivo del IV centenario de la concesión de la fiesta de Nuestra Señora del Henar por el papa Gregorio XV, cuyo significativo lema es «Mi madre y mis hermanos». Nuestro invitado considera que este año jubilar, que se extenderá desde el 8 de agosto de este año hasta el 18 de septiembre de 2022, supondrá una magnífica oportunidad social, cultural y espiritual para Cuéllar y su comunidad de villa y tierra. «La Morenita», que llega a recibir 200.000 peregrinos al año, goza de gran devoción en Segovia, Valladolid y otros puntos de Castilla. Los organizadores confían en que, a medida que se vayan disipando los efectos adversos de la pandemia, se recuperen las visitas de los fieles, especialmente a partir de la primavera del año venidero. Todos estamos invitados.

La sección El Laico ante el Espejo concluye la serie de espacios dedicados a la unidad y diversidad en le Iglesia, una dialéctica en la que todos vivimos como cristianos individuales. Lo cierto es que en muchas ocasiones llegamos a anteponer nuestra visión particular a las necesidades o a la realidad de la propia Iglesia. Hay dos tipos de comportamientos sobre los que convendría reflexionar: los de aquellos que, perteneciendo a algún movimiento particular, centran su vida devocional y religiosa en el seno del mismo, perdiendo la necesaria eclesialidad y visión de conjunto sobre las necesidades de la Iglesia diocesana o universal, y las de otros que, no perteneciendo a ningún movimiento, no son capaces de reconocer todo lo bueno que tienen muchos de ellos por prejuicio o desconocimiento. Todos somos necesarios en la Iglesia. Seamos generosos y trabajemos unidos por el Evangelio, que es lo que de verdad importa. En palabras de san Agustín: «En lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad y en todo, caridad». Pongámoslas en práctica: el mundo actual necesita cristianos unidos, imaginativos y comprensivos con todos.