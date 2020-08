Cantimpalos, el municipio abanderado de la industria cárnica

Es difícil encontrar un lugar en el país donde no conozcan la localidad de Cantimpalos. En concreto, han sido las industrias chacineras las encargadas de favorecer esta popularidad. Aunque el polígono sea pequeño en comparación con otros en la provincia, es muy reconocido por la industria cárnica.

La actividad principal de esta infraestructura empresarial, por tanto, está relacionada con el sector alimentario. Hay secaderos de jamones, fábricas de morcillas y otros productos derivados del embutido y un matadero. No obstante, también hay industrias de maquinaria, además de almacenes y un taller mecánico.

El alcalde del municipio, Amador Álvarez, indica que todas las parcelas de este espacio están vendidas. No obstante, aún quedan algunas por edificar, por lo que no se descarta que nuevas empresas se sumen en los próximos años. Esto permite que Cantimpalos sea un pueblo joven, pues muchas familias encuentran trabajo y se asientan en la localidad. “En los últimos años, prácticamente no ha perdido población”, asegura. Así, este espacio empresarial contribuye a la lucha contra la despoblación que tanto amenaza en algunas zonas de la provincia.