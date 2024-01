El pueblo de Salamanca donde sus vecinos compran en supermercados de cuatro ruedas

Hay pueblos en la provincia de Salamanca que carecen desde hace años de un comercio de proximidad o rural. Es el caso de Cordovilla. Cuenta con algo más de un centenar de vecinos que están más que acostumbrados a vivir sin una tienda.

Manuela Noreña, vecina y alcaldesa, cuenta a COPE Salamanca que es un pueblo afortunado porque se apañan con los "supermercados acuatro ruedas" podíamos llamarlos así que llegan. Se trata de furgonetas y camiones de reparto de pan, fruta, pescado y carne. Incluso los responsable de la farmacia más cercana se trasladan a la localidad para acercar los medicamentos que vecinos necesitan y no tienen modo de trasladarse. "Es una pena", nos dice Manuela. "Sería más cómodo tener el comercio a la puerta de casa", pero estamos acostumbrados".

Los vecinos que conducen se acercan a las tiendas de los pueblos cercanos como Babilafuente o Villoria. A veces, recogen los recados de aquellos vecinos que se quedan en el pueblo y no tienen modo de desplazarse. Están más que agradecidos a los repartidores, que son muchos, los que se acercan al pueblo. Aunque compran en supermercados cercanos, siempre acuden a la llamada de estos repartidores. "Sino compraramos no vendrían", asegura Mañuela.

Manuela, es realista, no cree que vuelva a existir un comercio local en Cordovilla. "En los pueblos solo queda gente mayor y los comercios no serían rentables".