El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado esta mañana las bases del II programa de Atracción del Talento liderado por el Ayuntamiento de Salamanca en un acto celebrado en el Teatro Liceo. Esta iniciativa, pionera en España, permitirá la llegada a nuestra ciudad de investigadores con potencial de liderazgo en líneas de investigación emergentes.

Tal como ha explicado el alcalde, el comité evaluador científico volverá a estar presidido por el bioquímico español Mariano Barbacid y seleccionará un total de cinco investigadores para que pongan en marcha y lideren grupos de investigación en nuestra ciudad en las áreas propuestas: Ciencias de la Computación e Informática, Física y Astronomía, Ingeniería, Ciencias Sociales, Agricultura y Ciencias Biológicas, Biología celular e Investigación Clínica. Los únicos criterios de evaluación serán la excelencia científica de los candidatos y la calidad de sus proyectos.

La importancia de este programa único en España con estas características está avalada por científicos españoles de máximo nivel que forman parte del comité evaluador científico, según ha destacado el alcalde de Salamanca. Además de Mariano Barbacid forman parte de este comité los doctores: José Domingo Ferrer, Olga Martín Belloso, Óscar Lucía, Ángela Nieto y Javier Cortés Castán. Completan el comité la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Mª José Fresnadillo, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos; Pedro Sangro, vicerrector de Investigación e Innovación educativa de la Universidad Pontificia; Mar Siles, directora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, representará a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y Álvaro Otero, director médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Programa de Atracción del Talento

El Ayuntamiento aportará 2,5 millones de euros para este programa durante los próximos tres años. En este presupuesto están incluidos los costes salariales de los investigadores y los fondos adicionales para el desarrollo del proyecto (equipamiento, gastos de funcionamiento, gastos de publicaciones y costes salariales del equipo técnico).

Los candidatos deberán ser investigadores con una trayectoria prometedora en logros vinculados a su campo de investigación y etapa de estudio, incluyendo publicaciones sobresalientes (como autor principal) en revistas científicas, multidisciplinares e internacionales, o bien, en revistas internacionales de sus respectivos campos de investigación. Aportarán también un listado de presentaciones y ponencias en congresos internacionales de renombre, becas obtenidas, premios y reconocimientos. Los candidatos también deberán presentar una línea de investigación ambiciosa e innovadora para los próximos tres años.

Los proyectos tienen que estar relacionados con uno de los siguientes campos de investigación: Ciencias de la Computación e Informática; Física y Astronomía; Ingeniería; Ciencias Sociales; Agricultura y Ciencias Biológicas; Biología celular; e Investigación Clínica.

Los investigadores podrán enviar su solicitud a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes hasta el mes de septiembre. El único criterio de evaluación será la excelencia científica, que se aplicará en conjunción con la evaluación de estos dos aspectos: el carácter innovador, ambicioso y alcanzable del proyecto de investigación, así como la capacidad intelectual, creatividad y compromiso del Investigador Principal.

El comité evaluador científico valorará las solicitudes según los siguientes criterios: trayectoria científica; capacidad de liderazgo; y calidad del proyecto de investigación.

La primera edición

En la primera edición del Programa de Atracción del Talento se presentaron 133 proyectos, procedentes de 26 países: España, Portugal, Grecia, India, Italia, Argentina, Cuba, Ucrania, México, Rumanía, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Nepal, Serbia, Colombia, Egipto, Suecia, Irlanda, Congo, China, Austria, Pakistán, Irán y Polonia.

El comité científico asesor seleccionó cinco de estos proyectos que se corresponden con los presentados por los investigadores: Ainhoa Martínez Medina, Pablo García Jambrina, Carlos Dionisio Pérez Blanco, José Beltrán Jiménez y Javier García Prieto. Todos ellos continúan trabajando en nuestra ciudad una vez transcurridos los tres años del programa.

Carlos Dionisio Pérez-Blanco fue el primero en incorporarse. Trabajaba en el Centro Europeo para la Investigación sobre el cambio climático, ubicado en Venecia y presentó un proyecto para explorar el diseño e implementación de instrumentos económicos y financieros para la gestión sostenible del agua en un contexto de cambio climático. Un proyecto que durante tres años ha desarrollado en el Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Salamanca. Actualmente está contratado como doctor interino por la USAL y coordina, como Investigador Principal, otros 4 proyectos, dos de ellos Horizon Europe de 9 millones de euros, y un plan nacional. Y en estos proyectos emplea a 5 investigadores a tiempo completo. Además, es parte de la unidad de excelencia GECOS.

El segundo investigador que llegó a Salamanca gracias a este programa fue José Beltrán con un proyecto que buscaba ayudarnos a comprender el universo, con especial énfasis en las propiedades de la materia y la energía oscuras, tanto desde un punto de vista teórico como a tenor de las observaciones cosmológicas más recientes. Ha desarrollado su labor en el Departamento de Física de la USAL y actualmente está contratado como profesor Titular de Universidad de la USAL. Y es el investigador principal del proyecto “La era multi-sonda para gravitación y cosmología”, financiado por el Ministerio de Ciencia e innovación con una duración de 3 años.

A continuación se incorporó Pablo Jambrina con un proyecto sobre la utilización de herramientas informáticas aplicadas al estudio de las transiciones no radiativas necesarias para la comprensión del mecanismo que regula la actividad catalítica de enzimas que reaccionan con oxígeno, y que tienen potenciales aplicaciones terapéuticas. En la actualidad es profesor titular en el departamento de química física de la USAL. Además, es investigador principal de un proyecto del ministerio cuyo título es “Dinámica adiabática y no adiabática de reacciones y cruces intersistema en sistemas biológicos”. Este proyecto es la continuación del financiado por el programa.

Javier Prieto fue el cuarto en incorporarse y su proyecto trata sobre técnicas de inteligencia artificial, blockchain y computación social que consigan hábitos de vida más eficientes energéticamente. Lo ha desarrollado durante tres años en el Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca. Actualmente está contratado como profesor titular en la USAL y como investigador principal está coordinando numerosos proyectos, entre los que destacan: Sistema inteligente para la predicción de la estrategia de negocio en el cambio de divisas en aeropuertos: Pred-Ex, financiado por EURODIVISAS S.A.; Tecnologías de Registro Distribuido y Deep Neuroevolution Learning para el establecimiento de un nuevo billete único digital intermodal de transporte a nivel europeo (EUPass), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; actividades y tareas asociadas a la Línea 3 del Plan Estratégico I+D 2021-2024 HolisticTec: Monitorización Holística, financiado por Telecyl; LIFE VIA DE LA PLATA "Climate Change Adaptation in the Heritage City of Salamanca (ES): Ecosystem services, Green Infrastructure and Big data", financiado por la Unión Europea; TECTONIC "Technological Consortium TO develop sustaiNabIlity of underwater Cultural heritage", financiado por la Unión Europea.

Y la última en incorporarse fue Ainhoa Martínez con una investigación multidisciplinar para los cultivos agrarios y sus productos, la conservación ambiental y la sanidad de la ganadería. En su proyecto, investiga cómo la microbiota de las plantas estimula el sistema inmune vegetal, haciendo a los cultivos más resistentes frente a las plagas. La finalidad última de su proyecto es optimizar el uso de estos microrganismos en estrategias de producción agrícola sostenible, permitiendo así una reducción del uso de pesticidas químicos en la agricultura. Ha trabajado durante estos tres años en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA). En 2022 consiguió un contrato Ramón y Cajal, quedando en primer lugar en el ranking de Ciencias Agrarias y Agroalimentarias. Y este año ha obtenido una plaza de Científico Titular en el IRNASA-CSIC.