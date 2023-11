Pedro Gutiérrez Moya "El Niño de la Capea", querido y reconocido en su tierra

El abarrotado salón de actos de la Casa de la Tierra ya anunciaba minutos antes de comenzar el evento, que hoy sería un día importante en la Cámara de Comercio. Familiares y amigos de la terna más importante del toreo salmantino de todos los tiempos, han acudido a refrendar y aplaudir la iniciativa de la entidad empresarial salmantina.





La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, durante el Pleno Extraordinario celebrado en la mañana de hoy, ha entregado laMedalla al Mérito de la Corporación a ‘El Viti’ a ‘El Niño de la Capea’ y a Julio Robles, por su trayectoria empresarial. Destacando así su "sobresaliente contribución a la imagen de nuestra provincia, dentro y fuera del país, siendo inmejorables embajadores de la tierra salmantina".

Al acto han acudido multitud de representantes del mundo taurino: empresarios del sector, ganaderos, toreros, así como portavoces poli?ticos, empresariales y personalidades de la sociedad civil y militar. Durante el acto se ha puesto de relieve su aportación al desarrollo de un sector clave de la economía salmantina como es la tauromaquia y su contribución al prestigio de Salamanca y de España.





Gratitud. Siempre gratitud hacia Salamanca:

En declaraciones a COPE Salamanca, Pedro Gutierrez Moya ‘El Niño de la Capea’ ha confesado en representación de los tres homenajeados, una profunda y absoluta gratitud por este reconocimiento.





Se da la circunstancia de que esta misma mañana el alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, ha propuesto en la Junta de portavoces del Consistorio a El Niño de la Capea, junto a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca (Alumni) como candidatos a recibir las Medallas de Oro de Salamanca en 2023. Una iniciativa que quedaría ratificada en el pleno del próximo 1 de diciembre en la institución salmantina.





También Medalla de Oro de Salamanca 2023

Gutiérrez Moya visiblemente emocionado, ha recordado ante los micrófonos de COPE Salamanca su infancia, juventud y madurez, toda una carrera profesional y personal, vinculado a su tierra. "El primer duro que ganamos está en Salamanca, nuestra ilusión y nuestro sueño de futuro está aquí, donde terminarán nuestros días; orgulloso de ser salmantino".

"Personalmente siento que el mayor reconocimiento lo obtengo de todos los salmantinos en la calle. No ocurre así en el mundo del toro, donde existe una competitividad que aún siento por dentro" dice el Maestro. "Yo me siento torero y estoy loco por competir, aunque no sé con quien. Pero la gente me reconoce un cariño y afecto, que ayuda a conseguir que los sueños se cumplan totalmente" Que así sea. ¡Enhorabuena Maestro!