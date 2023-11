Valdunciel es un pequeño pueblo salmantino, incluido dentro de la comarca de La Armuña. Apenas cuenta ya con un centenar de vecinos.

Entre las zonas más interesantes para visitar se encuentra la iglesia de San Vicente Mártir, el muelle de carga de la antigua estación de la línea Plasencia-Astorga y la antigua estación de ferrocarril.

Valdunciel, hasta 1985, tuvo en activo su estación de tren donde paraba el tren Ruta de la Plata. Un tren que vertebraba el oeste español. Ahora Europa se interesa por su recuperación y lo ve básico. Una recuperación que exigiría una inversión de 900 millones de euros y que pone el foco, no solo en el transporte de viajeros, sino en el de mercancías. Se necesita ese impulso europeo pero sobre todo el impulso del gobierno español, que recordamos todavía sigue en funciones. Aquí en Salamanca todas las instituciones políticas y las Cámaras de Comercio claman por su recuperación para conseguir dar sentido así al Corredor Atlántico y cambiar el panorama de la despoblación que acucia a muchos pueblos.

"Me casé en 1971. Iba en tren a Salamanca y volvía al pueblo"

En COPE Salamanca echamos la mirada atrás con el alcalde de Valdunciel, Angel Escribano. Se casó en 1971 y entonces no tenía coche. Lo compró poco después. Fue asiduo viajero del tren Ruta de la Plata para ir sobre todo de su pueblo a Salamanca y vuelta. Poco más de 14 kilómetros. Entonces eran más vecinos y no había tanto coche. Algo que ahora ha cambiado.

Más incovenientes, que ventajas

No se opone al regreso del tren pero no le ve ventajas económicas para el pueblo. Primero, dice Ángel, porque no cree que el tren volviera a pasar por la antigua estación y segundo porque habría que expropiar muchos terrenos para poder hacer otro trazado. Aunque, concluye, " si realmente hay un beneficio, adelante".









