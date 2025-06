Mons. Luis Argüello aboga por adelantar las elecciones para desbloquear el gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello García, arzobispo de Valladolid, ha inaugurado esta mañana el Congreso Internacional ‘Horizontes de lo humano: crisis y esperanza’, en un acto en el que ha estado acompañado por el Rector de la Universidad, Santiago García-Jalón de la Lama; el fundador de la revista Diálogo Filosófico y profesor emérito de Filosofía, Ildefonso Murillo Murillo; y el director de la revista, Antonio Sánchez Orantos.

El Congreso, organizado por la revista Diálogo Filosófico y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPSA, quiere celebrar el 40º aniversario de la revista a lo largo de tres jornadas de reflexión y debate, hasta el sábado 21.

DIALOGO frente al conflicto

El presidente de la CEE ha expresado su satisfacción por “ser partícipe de este encuentro, porque el hecho mismo de plantear el diálogo me parece de una importancia grande, siempre, en la historia humana, pero quizás de una forma singular en este momento en el que vivimos, en el que precisamos, siguiendo una pauta general de lo que la Iglesia nos propone hoy, realizar un ejercicio de discernimiento sobre el mundo en el que vivimos”.

“Y este ejercicio de discernimiento pide diálogo, un diálogo que ponga en primer lugar la escucha de lo que pasa, teniendo siempre en cuenta la presencia misteriosa del que parece que no está y está, que puede ayudarnos para que el diálogo se haga discernimiento, y en el discernimiento encontremos luz y fortaleza para dar un paso adelante en nuestra peregrinación de esperanza”.

Monseñor Luis Argüello ha reflexionado también sobre la importancia de establecer ese diálogo para llegar a un punto de encuentro, en clara alusión al actual bloqueo del gobierno de España. "Cuando ambas partes entran en un punto de bloqueo, pueden acudir a la posibilidad de ejercer cuanto dicta la constitución española y acudir a los ciudadanos para que desbloqueen la situación a través de unas elecciones".

Crisis y esperanza

En su intervención, el Rector Santiago García-Jalón de la Lama ha aplaudido el acierto de “tratar de lo humano, justamente en un tiempo que aúna la crisis y la esperanza, remitiéndose de manera particular, en la segunda parte del programa, a lo que tiene que ver con la Inteligencia Artificial”.

Dentro de un programa que considera ambicioso, García-Jalón ha valorado lo referente a la “reconsideración de lo humano, como una especie de reto, como un ejercicio teórico que tiene singular importancia; es preciso recuperar para lo humano la condición corporal y la singularidad, la individualidad. A fin de cuentas, cuando el ser humano quiere expresarse más profundamente, renuncia a las palabras y recurre al cuerpo, recurre al llanto, a los abrazos”.

El Rector, ha concluido observando que este Congreso se celebra “en el año de la esperanza, ocupándose de una materia que resulta especialmente querida para el Santo Padre, así pues, todo concurre para que los augurios sean excelentes”.

Desde la distancia, y a través del director de la revista, Antonio Sánchez Orantos, el cardenal Aquilino Bocos envió unas palabras para celebrar el aniversario, en las que ha advertido que “la mayor crisis de nuestra época no es de finalidad, sino de fundamento. No somos felices, ni logramos la paz porque nos movemos en la superficialidad y no apreciamos las raíces que nos vinculan y el destino que nos espera. Esta es la causa de tanta ansiedad y de tantos litigios y conflictos”.

También agradeció la iniciativa y el trabajo realizado al promotor de la revista, Ildefonso Murillo, por poner en marcha un proyecto “que quería avanzar con valentía, dentro de la reflexión sobre los fundamentos últimos de la vida humana y abrir horizontes de las ultimidades del lenguaje, del conocimiento y de la realidad”.

Para concluir, el cardenal Bocos ha subrayado que “hoy, más que nunca, es necesario promover encuentros y mantener un diálogo abierto, crítico y fundado en la dignidad del ser humano e iluminador para que nuestras relaciones gocen de libertad, sean creativas y trascendentes y disfrutemos compartiendo el maravilloso don de la vida”.

Ha cerrado la inauguración el profesor Ildefonso Murillo, fundador de la revista, quien ha compartido un emocionado recuerdo de los inicios de Diálogo Filosófico desde 1985, enmarcando su aparición en el contexto social y filosófico español. “A pesar de que socialmente parecía reinar un cierto escepticismo filosófico posmoderno, algunos se atrevían a manifestar sus propios pensamientos sobre los temas y problemas de la filosofía. Se notaba la inquietud por abrir nuevos caminos. La identidad de Diálogo Filosófico ha sido, a lo largo de sus cuarenta años de vida, una realidad dinámica que se ha ido desarrollando en cada uno de sus números o etapas. No hemos llegado a la meta definitiva ni llegaremos nunca. La filosofía, en cuanto se dirige hacia la verdad y el bien absoluto, es siempre una tarea utópica”, ha advertido el profesor Murillo.

“La revista ha sido posible gracias a la amistad de algunas personas que han colaborado desinteresadamente y del espíritu de la revista surgirían, en la década de los noventa, las Jornadas de Diálogo Filosófico, que han dado como fruto once libros que recogen ponencias y reflexiones para una verdadera filosofía, para una filosofía verdadera”, ha señalado el profesor Murillo, que ha finalizado reivindicando el papel de la filosofía: “En la situación actual del mundo, los filósofos tenemos algo que decir”.

Finalizada la inauguración, ha tomado de nuevo la palabra el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello García, para pronunciar su ponencia, titulada ‘La reducción de sujeto personal a individuo de la especie (Domun, Factum, Datum)’.

Diálogo interdisciplinar

El Congreso coincide con el 40º aniversario de la revista Diálogo Filosófico y contará con la participación de un nutrido grupo de ponentes, filósofos y académicos procedentes de universidades de América Latina y de España. Entre los participantes destacan Adela Cortina, Josep María Esquirol, Mariano Asla, Alicia Villar, Héctor Velázquez Fernández, Pilar Domínguez Lozano o Mario Torres, entre otros, quienes ofrecerán su reflexión filosófica en torno a los anhelos e incertidumbres del ser humano actual, los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA) para la vida humana y la conversación pública como condición de posibilidad.

Este encuentro pretende entablar un diálogo interdisciplinar sobre el tiempo de crisis actual y la posibilidad que ofrece este momento para indagar en nuevos caminos de excelencia humana. En este sentido, los organizadores del encuentro consideran que en el seno de esta crisis cultural, la aparición disruptiva de la IA obliga a (re)pensar la relación hombre-máquina, el algoritmo y la libertad, la privacidad y la comunicación social, y la emergencia de nuevas formas de organización política y económica.

Esperanza, desafíos IA y paz

El XII Congreso ofrecerá una buena oportunidad de formación, que tratará de responder a tres intereses culturales y eclesiales: la esperanza y el sentido de la vida humana en el marco del año jubilar; el desafío de la Inteligencia Artificial atendiendo a la revolución social que supone y que ha de ser enfrentada bajo el liderazgo del papa León XIV, y finalmente, a la urgencia de la paz y reconciliación en el contexto de polarización política y crispado diálogo social.